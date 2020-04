Top 20 des ventes eShop sur Nintendo Switch au Japon pour mars

Au Japon, Nintendo partage régulièrement le Top 20 mensuel des jeux pour la Nintendo Switch sur son site web. Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur l’eShop Nintendo en mars 2020, et ne couvre que les téléchargements payants de l’eShop Nintendo et de la boutique My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut évidemment les titres Free 2 Play). Voici donc le Top 20 mensuel des logiciels du Nintendo eShop du Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er au 31 mars :

01./01. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

02./18. – Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (The Pokémon Company) [06.3.2020]

03./00. – Ni no Kuni: Wrath of the White Witch (Level-5) [20.9.2019] (était en promotion)

04./00. – GUILTY GEAR XX ACCENT CORE PLUS R (Arc System Works) [16.5.2019] (était en promotion à -93%)

05./00. – Layton’s Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires’ Conspiracy DX (Level-5) [09.8.2018] (était en promotion)

06./00. – Of Mice And Sand -Revised- (Arc System Works) [21.12.2017] (était en promotion à -91%)

07./00. – The Snack World: The Dungeon Crawl – Gold (Level-5) [12.4.2018] (était en promotion)

08./00. – Yo-kai Watch 1 for Nintendo Switch (Level-5) [10.10.2019] (était en promotion)

09./04. – Cube Creator X (Arc System Works) [26.4.2018] (était en promotion à -95%)

10./04. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2019]

11./00. – Octopath Traveler (Square-Enix) [13.7.2018] (était en promotion à -50%)

12./00. – Guilty Gear (Arc System Works) [16.5.2019] (était en promotion à -91%)

13./00. – Cities: Skyline – Nintendo Switch Edition (ParadoxInteractive) [14.9.2018] (était en promotion)

14./08. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

15./05. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

16./00. – Gotcha Racing 2 (Arc System Works) [29.3.2018] (était en promotion à -91%)

17./03. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

18./11. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

19./00. – Double Dragon 4 (Arc System Works) [07.9.2017] (était en promotion à -87%)

20./00. – Pikuniku (Devolver Digital) [24.1.2019] (était en promotion à -92%)