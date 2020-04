Le jeu d’action KUNAI se fend d’une démo gratuite

– Tabby la tablette reprend du service. Attention, ça va trancher ! –

Lancé en février dernier sur PC et Switch, KUNAI est un mélange explosif d’action, d’aventure et de metroidvania sur fond de révolte de robots. Son éditeur The Arcade Crew et le développeur TurtleBlaze proposent à ceux qui n’auraient pas encore mis les mains dans l’aventure de s’y essayer avec une démo gratuite à découvrir sur Steam maintenant. La démo Switch devrait arriver sur l’eShop sous peu. Et pour fêter le printemps, le jeu est disponible avec une réduction de 30% sur Steam et l’eShop. Elles se termineront respectivement les 13 et 19 avril.

KUNAI a été salué par la critique pour son gameplay engageant et son style artistique unique. Les fans peuvent désormais avoir un aperçu gratuit de ce metroidvania énervé. Il est donc temps de mettre le grappin dessus.

Un metroidvania qui taille dans le vif

Réincarnation cybernétique d’un guerrier antique en pleine guerre futuriste entre IA, Tabby est une tablette sensible. Alors que l’humanité est en train de disparaître, il se plie en quatre pour en retrouver et protéger les derniers reliquats, poussé par une intelligence artificielle révolutionnaire.

Trancher des dizaines d’ennemis et se balader librement dans l’univers tentaculaire fascinant de KUNAI est une véritable libération d’endorphine ludique, et terrasser les redoutables boss qui jalonnent ce parcours du combattant s’apparente à la jouissance cybernétique ultime. Sans parler du double grappin, des gadgets de folie, des secrets pléthoriques et des enchaînements d’une brutalité sans égal.