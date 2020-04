Mr. DRILLER DrillLand en images sur Nintendo Switch

Plusieurs nouvelles captures d’écran pour Mr. DRILLER DrillLand (connu sous le nom de “Mr. Driller Encore” au Japon) de Bandai Namco US. Le jeu sort dans le monde entier pour Nintendo Switch le 25 juin 2020.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe est ravi d’annoncer le retour de Susumu Hori et ses amis pour le 25 juin 2020. Sorti pour la première fois en 2002, Mr. DRILLER DrillLand est l’un des jeux les plus appréciés de la série et revient donc avec des graphismes retravaillés sur PC et Nintendo Switch™. Les joueurs pourront visiter Drill Land, le parc d’attraction souterrain secret dont certaines attractions sont inspirées des univers emblématiques des jeux NAMCO ! Toutes les attractions ont un ensemble de règles et des caractéristiques qui leurs sont propres.

Dans ce jeu de puzzle addictif, les joueurs devront creuser toujours plus profondément, en combinant et en explosant des blocks dans leur descente, afin d’atteindre le dernier niveau. Accessible et facile à prendre en main pour les joueurs les plus jeunes grâce au mode Casual, le jeu offrira également un gameplay rafraichissant qui saura divertir tout le monde. Seul ou jusqu’à 4 joueurs, c’est le moment de creuser !