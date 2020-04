SEGA AGES Fantasy Zone (Nintendo Switch) – Le test

C’est en 1986 que Fantasy Zone apparaît pour la première fois sur borne d’arcade. Ce shoot ’em up en scrolling horizontal (comprenez : un jeu dans lequel il faut tirer sur tout ce qui bouge en avançant à l’écran vers la droite ou vers la gauche) est édité et développé par l’indémodable SEGA et sera ensuite porté sur de multiples supports, pour finir sa course sur Switch.

Opa par là !

À bord de votre vaisseau surnommé Opa-Opa, vous aurez pour mission de ramener la paix dans la Fantasy Zone, un univers coloré et cartoonesque au possible qui tranche avec les shoot’em up aux environnement beaucoup plus réalistes et guerriers que l’on a l’habitude de croiser. Au niveau du scénario, c’est tout ce que vous saurez, et on ne va pas se mentir : nous n’avons pas besoin de plus pour profiter de ce jeu.

Opa’r içi !

Chaque niveau est découpé en 10 zones au sein desquelles il faudra éliminer tous les ennemis avant de voir arriver le boss. Au cours de la partie, éliminer des ennemis vous permettra de cumuler des pièces qui seront alors utilisables afin d’acquérir des améliorations ou des vies supplémentaires fort utiles lors des affrontements contre les boss dont le niveau de difficulté est clairement un cran au dessus de ce que vous avez connu auparavant. Et évidemment, chaque mort entraîne la disparition des tous les items que vous aviez acquis précédemment.

Les magasins sont disponibles en cours de partie et sont représentés par des échoppes qui flottent de manière aléatoire. Il faut donc pouvoir y accéder sans prendre un tir perdu. Le niveau de difficulté du titre est assez élevé, et nécessite d’être constamment sur le qui vive, avec des ennemis qui arrivent de partout et de manière aléatoire à différentes vitesses et axes. La tâche sera d’autant plus ardue que les armes que vous allez acquérir, certes plus puissantes, ont une durée d’utilisation limitée.

Opa Loompa

Le jeu respecte parfaitement le matériel d’origine et se paie même le luxe d’être coloré et très dynamique, avec une bande son qui accompagne parfaitement le tout. Comme pour toute ressortie, il vous sera possible dans le menu de choisir la taille d’affichage de l’écran mais aussi d’appliquer des filtres afin d’obtenir un effet plus proche de ce que les joueurs ont pu connaître à l’époque sur borne d’arcade. Il est à noter aussi la présence de nouveaux modes qui viennent allonger la durée de vie déjà conséquente de ce titre. Tout d’abord, le mode Time-Attack dont le but est d’arriver à la fin du niveau le plus rapidement possible. Afin de vous y aider, les vies sont illimitées. Le second, le mode Upa-Upa, permet de choisir l’arme au cours de la partie, à condition d’avoir les conditions réunies pour pouvoir l’utiliser. Cela rend les parties assez vives et permet en plus d’essayer des armes en fonction des ennemis en face sans avoir besoin de passer par le magasin pour les acquérir.