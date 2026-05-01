Début 2022 (le jeu est sorti fin 2021), et sans crier garde, Luca Galante alias poncle a bouleversé l’industrie vidéoludique indépendante en sortant Vampire Survivors. Ce jeu, roguelite dans lesquels nous affrontons des hordes d’ennemis à l’aide d’attaques automatiques, a inspiré un grand nombre de développeurs, aussi illustres qu’indépendants. Quatre ans et de nombreux DLCs plus tard, poncle lance son nouveau jeu, Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors (que nous simplifierons en Vampire Crawlers) avec une question qui taraude de nombreux joueurs : est-ce que poncle en a encore sous la semelle après son premier grand succès ? Pour ce faire, il s’est entouré des Anglais de Nosebleed Interactive, un studio bien connu de la scène indépendante pour leur très intéressant Arcade Paradise. Que nous donne Vampire Crawlers, disponible sur l’eShop depuis le 21 avril 2026 au prix de dix euros ?

Un deuxième jeu qui reprend les bases de son grand frère

Vampire Crawlers est un roguelite deckbuilder avec un côté dungeon crawler. Le concept est simple : nous allons visiter des « donjons » et affronter des ennemis dans plusieurs étages pour engranger de l’expérience, devenir plus fort, et au final vaincre le boss final. Le gameplay est classique et ses mécaniques se domptent en une partie. Nous avons un deck de départ avec des cartes de plusieurs couleurs. Les cartes rouges sont les attaques, les jaunes les bonus, les bleues l’armure, les violettes le mana, et les turquoises les explorateurs. Les joueurs de Vampire Survivors ne seront pas dépaysés car toutes ces cartes représentent des objets et des personnages déjà présents dans le premier opus. Nous retrouvons la baguette de feu, le fouet, le trèfle ou encore le duplicateur… avec des effets presque similaires. Certaines attaques repoussent les ennemis, d’autres les désarment (empêchant l’attaque), alors que d’autres continuent de faire des dégâts après plusieurs tours. Les combats reposent sur le système de tour par tour. Nous avons du mana, de la vie, et nous devons réussir à préparer des combos dévastateurs tout en se protégeant des futures attaques de nos ennemis. La jauge de combo se remplit en fonction du mana : si nous jouons une carte qui coûte zéro, alors les cartes de coût 1 se verront améliorées. Si nous enchaînons avec une carte de coût 1, alors la carte de coût 2 se verra encore plus améliorée, etc. L’ordre dans lequel nous jouons nos cartes devient rapidement un enjeu essentiel pour la réussite de notre partie. Les ennemis, bien qu’ils soient nombreux, reposent sur des mécaniques plus ou moins similaires. Ils avancent tour par tour pour se mettre à portée d’attaque. La majorité nous attaqueront, mais d’autres se mettront de l’armure ou nous forceront à tirer des cartes noires de malus. Chaque étage présente un (ou deux) boss qui ont des mécaniques assez proches les uns des autres. Nous démarrons avec une phase de combat « classique », dans laquelle le duel se déroule au tour par tour avant d’entrer dans une deuxième phase où l’ennemi attaque toutes les X cartes jouées. Tuer un ennemi nous rapporte de l’expérience. L’expérience nous permet, en augmentant de niveau, de rajouter des cartes et donc de transformer notre pauvre deck de départ en véritable arme fatale capable de détruire les ennemis à l’aide de combos bien sentis. Ce n’est pas tout ! Comme dans Vampire Survivors, les cartes peuvent évoluer. La grande majorité des cartes « arme » peuvent se combiner avec des cartes « effet » (ou d’autres cartes armes) pour créer des ensembles dévastateurs. Là encore, les habitués de Vampire Survivors ne seront pas dépaysés et auront même un « avantage » par rapport aux néophytes, car les évolutions suivent la même logique que l’opus précédent.

Des mécaniques intelligentes, simples mais profondes

Les cartes « explorateur » sont des cartes qui représentent un personnage. Une fois activées, elle donnent un bonus en temps limité qui peut grandement nous aider. Par exemple, certains explorateurs donnent des bonus d’expérience lorsque nous jouons une carte mana alors que d’autres peuvent augmenter notre nombre de projectiles. Certaines cartes ont des emplacements, c’est-à-dire que nous pourrons leur ajouter des gemmes afin de leur donner un bonus. Il y a énormément de gemmes et donc énormément de façons de personnaliser son deck : nous pouvons faire en sorte que nos cartes d’attaque rapportent de l’armure, nous remboursent notre mana ou copient l’effet de la précédente carte jouée ! Vampire Crawlers possède une part dungeon crawler très importante, dans laquelle l’exploration de la carte est aussi « importante » que les combats (toute proportion gardée). Nous avons cinq étages à fouiller (dans une majorité des donjons), et nous apprenons au fil du temps que le combat n’est pas la solution à toutes les situations. Il existe des points d’interrogation sur la carte. Les points d’interrogation sont des endroits aléatoires qui nous donneront des bonus comme du mana, de la nourriture (pour nous soigner) ou encore des statues pour faire évoluer nos cartes. Nous pouvons aussi trouver des cartes et de l’argent qui, comme dans Vampire Survivors, sont cachés dans le mobilier (des lampadaires). La majorité des cartes récupérées dans ces lampadaires sont supprimées après utilisation. Nous devons donc, surtout quand les parties sont critiques, aborder l’exploration avec intelligence : quand récupérer la nourriture pour se soigner ? Quand récupérer les cartes bonus ? Faut-il foncer directement vers le boss en évitant soigneusement les ennemis ? Ces décisions, d’apparence ordinaire, peuvent revêtir une apparence capitale. Nous avons aussi un hub où nous pouvons à la fois acheter de nouveaux explorateurs (trouvés dans chaque décor), améliorer nos statistiques (vie, portée, etc.), ajouter des bonus mais aussi améliorer nos cartes ! Nous resterons diffus sur ce point car certains points arrivent après de nombreuses heures de jeu et nous ne voulons pas gâcher le plaisir de la découverte.

Un contenu dantesque, addictif, pour un petit prix

Vampire Crawlers est un très bon roguelite qui connait ses gammes et les récite parfaitement. Ce n’est pas le jeu de l’année, il existe des deckbuilders plus créatifs et mieux conçus, mais il arrive tout de même à se placer dans le très haut du panier grâce à ses mécaniques intelligentes et sa progression bien dosée. Une fois lancé sur le jeu, il est difficile de s’arrêter. Nous prenons un vrai plaisir à avancer, à découvrir les nouvelles armes, les évolutions et leurs effets, les décors ainsi que les explorateurs. Comme dans Vampire Survivors, nous sommes heureux une fois que notre deck atteint sa pleine puissance et que nous écrasons les ennemis avec des combos qui atteignent parfois des chiffres impressionnants. Nous aimons toutes les statistiques à la fin de la partie et tous les petits secrets qui se cachent çà et là sur la carte. Vampire Crawlers est tout aussi addictif que son grand frère, et réussit à faire une expérience qui ressemble en tout point à Vampire Survivors tout en étant totalement différente. Le contenu est à la hauteur des dix euros affichés, et même si le titre n’est pas le plus créatif, il se présente comme un des deckbuilders les plus complets, voire peut-être même le plus complet dans son échelle de prix avec des dizaines d’heures de jeu théoriques. Malheureusement, Vampire Crawlers a aussi des limites plus marquées que son grand frère, qui en font un titre moins indispensable. Déjà, ce n’est pas rien, mais le titre est beaucoup moins original et novateur : nous avons l’impression de jouer à une adaptation deckbuilder de Vampire Survivors, avec des mécaniques certes bien exécutées mais qui ne surprennent pas. Les parties finissent par se ressembler. Même si les ennemis varient, nous ne voyons pas vraiment les différences concrètes entre un ennemi qui ressemble à un fantôme ou un ennemi guerrier alligator. C’est pareil pour le décor : hormis pour le pont qui propose un défi différent, la plupart des décors se ressemblent en termes de level design. Un sentiment de répétitivité s’installe après quelques heures (pour nous, ce fut une dizaine), car à l’heure actuelle, Vampire Crawlers est mal équilibré. Une fois que nous comprenons les mécaniques, il est possible trop facilement de devenir surpuissant et d’écraser nos adversaires sans la moindre difficulté (hormis pour le pont qui propose une difficulté différente). Le jeu perd alors en intérêt (toute proportion gardée), car le gameplay devient simple et sans surprise. Nous sentons aussi le côté « farm obligatoire » par moments qui peut être désagréable.

Mais quelques limites et une répétitivité qui peuvent fatiguer

Vampire Crawlers pêche aussi par la durée de ses parties : une partie, bien exécutée et où nous tuons tous les ennemis, peut facilement durer plus d’une heure. Avec le manque de variété et cette sensation de redite, nous finissons encore plus par nous lasser, sachant que certaines animations prennent beaucoup de temps à s’exécuter. Là où Vampire Survivors avait cette limite de vingt minutes qui « justifiait » le côté répétitif, les parties d’une heure trente finissent par donner un côté lourd à l’expérience. Vampire Crawlers reste malgré tout un titre que nous recommandons si vous avez apprécié l’univers du premier titre et/ou que vous cherchez un deckbuilder complet à un tarif inférieur aux autres titres du marché. Nous ne regrettons pas les heures passées sur le jeu, et nous allons certainement, même après ce test, aller chercher les secrets qui nous manquent pour compléter entièrement l’expérience. Vampire Crawlers peut aussi être votre compagnon de soirée pour se détendre sans prise de tête. Avec une sauvegarde automatique précise, le titre permet de s’arrêter quand on veut, et avec son accessibilité, de reprendre sans trop se sentir perdu. Les graphismes sont réussis mais peuvent décevoir en même temps. Si en soit, la patte graphique rétro de poncle fonctionne, ceux qui ne l’aimaient pas dans Vampire Survivors ne trouveront toujours pas leur compte, alors que d’autres pourraient arguer qu’il y a une forme de « fainéantise » à reprendre les éléments du premier titre. La bande-son est du même acabit : en reprenant Vampire Survivors, cela peut autant plaire aux amoureux du jeu comme les frustrer. Elle reste malgré tout efficace et réussie. Concernant la version sur Nintendo Switch, le résultat est là avec un jeu tactile (même si ça ne sert absolument à rien), et un jeu (presque) parfaitement fluide. Notons tout de même quelques légers ralentissements lorsque nous essayons de jouer rapidement nos cartes et que les combos se superposent. Nous vous joignons une vidéo de cinquante minutes sans commentaire pour que vous vous fassiez votre propre avis.