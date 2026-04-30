Poker Night at the Inventory est le retour d’un jeu sorti sur Steam en 2010. Véritable crossover entre plusieurs licences, il avait disparu des radars et été retiré de la vente en mai 2019. Il a fallu sept ans pour que le titre revienne sur le marché avec un remaster disponible sur plusieurs consoles dont la Nintendo Switch. Que nous donne ce comeback inattendu disponible sur l’eShop depuis le 5 mars 2026 au prix de dix euros ? Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Poker Night at the Inventory.

Le retour d’un jeu retiré des boutiques

Poker Night at the Inventory est un jeu de poker dans lequel nous allons affronter quatre adversaires iconiques issus de différentes licences, comme The Heavy de Team Fortress 2 ou Max de Sam & Max. Le gameplay est très simple : à vrai dire, si vous connaissez un peu le poker et surtout sa variante du Texas Hold’em, vous savez tout ce qu’il y a à savoir. Nous recevons deux cartes en main et le croupier va progressivement dévoiler des cartes sur la table (trois puis deux fois une). En fonction de notre main, nous allons pouvoir miser (et relancer), « checker » (regarder ce qui se passe), se coucher (abandonner) ou suivre les mises de nos adversaires. Dans son gameplay et ses mécaniques, Poker Night at the Inventory est un jeu de poker, ni plus ni moins. Il y a cinquante mille dollars sur la table, chaque joueur ayant une base de dix mille, et nous gagnons quand nous réussissons à « déplumer » nos adversaires. La blinde, c’est-à-dire la mise minimale, augmente avec le temps, nous obligeant à prendre les devants pour ne pas être fanny. Nous gagnons quelques récompenses après plusieurs parties gagnées, comme des decks ou des tables personnalisés. Cependant, ce qui fait le sel de Poker Night at the Inventory n’est pas vraiment son gameplay mais ses personnages. Nos adversaires, tous aussi iconiques les uns que les autres, ont une personnalité très… trempée qui donne du sel à nos affrontements. Cette personnalité impacte aussi nos décisions. Comment réagir lorsque le Heavy fait de grands yeux apeurés ? Et quand Strong Bad frappe littéralement plusieurs fois sa tête contre la table tout en continuant de miser ? Bluffe-t-il ou bien est-il vraiment dépité ? Ces petites saillies des personnages, capables de se moquer de nous quand nous ne misons pas ou nous nous couchons, mais aussi surpris quand nous lançons un all-in désespéré, donne une saveur particulière au titre et lui permet de se démarquer d’un grand nombre de jeux de poker. Faut-il craquer pour Poker Night at the Inventory ? Même si ce jeu est attendu par des fans nostalgiques, nous avons du mal, seize ans après, à recommander le titre. En termes de gameplay, eh bien, le jeu reste un Texas Hold’em très classique, avec très peu d’options pour personnaliser sa partie.

Un humour toujours efficace, mais un remaster paresseux et cher

Le contenu paraît bien maigre pour les joueurs. Hormis si vous êtes très nostalgiques ou que vous soyez des vrais fous de poker, l’intérêt reste assez limité. Avec les années, il existe aujourd’hui des milliers de façons pour jouer en ligne comme en solo, avec des options et un contenu bien plus grands. Les répliques sont amusantes, et les personnages sont intéressants. Nous-mêmes de grands fans de Team Fortress, nous avons eu un grand plaisir à retrouver ce colosse amoureux des sandwichs… mais quel est le prix de votre nostalgie ? Cette question est loin d’être anodine, car Poker Night at the Inventory est à la fois un remaster et un jeu à licence… Et que même si les graphismes ont été améliorés, que l’IA a été ajustée, que quelques options ont été ajoutées… nous avons du mal à voir, hormis l’aspect nostalgie et historique (qui ne sont pas négligeables), l’intérêt du titre avec nos yeux actuels. À l’époque, le jeu avait des arguments non négligeables : outre le fait de jouer au poker avec des personnages que nous adorions, il se présentait sur Steam à un petit prix (cinq euros) et offrait des objets sympathiques sur Team Fortress 2. Ce remaster retire ces deux arguments. Si les objets de personnalisation ne nous manquent pas, le prix de Poker Night at the Inventory nous interroge sérieusement : pourquoi le jeu a-t-il doublé de prix (dix euros) en quinze ans ? Qu’est-ce qui justifie cette augmentation ? Le remaster fait un travail minimal qui ne fait même pas l’effort de traduire le jeu. Nous avons finalement une expérience tronquée, avec des options inutiles comme le tactile (car le jeu ne s’y prête pas, tout se fait facilement à la manette), mais sans l’option qui permettrait au public français (et d’autres pays) de profiter du seul intérêt du jeu, c’est-à-dire les conversations truculentes entre les personnages. Nous ressortons finalement frustrés de ce test, car en plus d’avoir un jeu, dans les faits, limité qui exploite la nostalgie des joueurs, nous avons un remaster paresseux qui ressort au double du prix sans justifier ce tarif onéreux. Un pack avec Poker Night 2, la suite sortie en 2013, aurait pu être déjà un peu plus intéressant. L’IA, bien qu’elle a été améliorée, reste malgré tout lisible, comme le jeu de poker de l’époque. Les personnages, malgré leur personnalité, ont tendance à miser dès qu’ils ont quelque chose dans leur jeu : nous avons vu des all-in pour une paire de 8 voire même des cartes hautes. Globalement, hormis quelques bluffs bien sentis, les adversaires checkent quand ils n’ont rien et nous voyons à plusieurs kilomètres les mises pour nous faire peur. Les graphismes ont été améliorés… même si sur Nintendo Switch, le travail reste superficiel, avec de gros pixels par moments et une impression 2010 encore très présente. Le décor reste agréable, le travail sur les lumières est bien fait et revoir nos personnages adorés fait plaisir même si nous sommes un peu déçus. La bande-son nous laisse aussi avec un sentiment mitigé : les voix sont excellentes et le doublage est toujours réussi. Cependant, la musique qui passe en boucle peut devenir lassante une fois passées les premières heures… Nous vous joignons une vidéo de notre première partie durant près de trente minutes.