Une date pour Streets of Rage 4 sur Nintendo Switch ?

Grosse attente sur l’eShop, il se pourrait que Nintendo est fuité la date de sortie… alors qu’aucune annonce n’a été faite et que la date de sortie est gardée comme un secret de polichinelle, l’eShop annonce aujourd’hui la date du 23 avril.

Erm… Est-ce que l’eShop n’aurait pas accidentellement leaké la date de sortie de Streets of Rage 4 ? Je suis tombé dessus en regardant la section des prochaines sorties ! pic.twitter.com/Fqtl3FWcO8 — Benjamin Beziat (@SireRed) April 8, 2020

Editeur et co-développeur de Streets of Rage 4, Dotemu (éditeur de Wonder Boy: The Dragon’s Trap, développeur de Windjammers) et ses co-développeurs Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon’s Trap) et Guard Crush Games (Streets of Fury) n’ont pour le moment donné aucune information.

Streets of Rage 4 réunit Axel, Blaze, Adam et Floyd pour une nouvelle expédition punitive après plus de 25 ans d’absence. Cette suite très attendue s’approprie les codes emblématiques de la licence, comme son atmosphère sombre et crépusculaire, son ambiance rugueuse ou encore son visuel crayonné à la main et éclairé au néon. De nouveaux combattants jouables pas venus pour ramasser des coquillages, des possibilités de combat étendues et jouissives, une bande-son énergique insufflée par les compositeurs habituels de la série Yūzō Koshiro (Streets of Rage 1, 2, & 3, Sonic the Hedgehog) et Motohiro Kawashima (Streets of Rage 2 & 3, Shinobi II) : Streets of Rage 4 est un beat’em all sans concession qui va frapper fort en 2020.