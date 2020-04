KUNAI (Nintendo Switch) – Le test

TurtleBlaze est un studio indépendant composé de trois développeurs. Basé à La Haye aux Pays-Bas, le studio s’est lancé en 2018 avec un jeu ios, Road Warriors, avant de s’aventurer sur PC et console avec le metroidvania Kunai. Le jeu sorti en février le 6 plus exactement de cette année, vous plongera dans un monde où l’espèce humaine est en voie d’extinction, par le simple fait que les machines créées par nous-mêmes se sont soulevées face à nous.

LE SOULÈVEMENT DES MACHINES

Kunai est l’histoire de l’extinction des humains dû à leur envie d’avoir toujours plus de technologie. L’humain créant les robots, c’est retrouver petit à petit au service des machines jusqu’à l’extinction presque complète de celle-ci. Les robots étant aux commandes de cette nouvelle terre qu’on ne reconnaît plus deux camps se formèrent. La rébellion et les soldats du méchant A.I. Lemonkus qui est celui dont l’humanité a disparu. Dans cette histoire vous serez Tabby une tablette Ninja dernière de son espèce ressuscitée par la rébellion pour vaincre le mal Lemonkus. Tabby est un robot tueur imprégné de l’âme d’un ancien guerrier. Les rebelles pensent que celui-ci est l’élu de la libération de l’humanité.

UN METROIDVANIA FLUIDE ET RAPIDE

Kunai est un jeu rapide de manière générale, que ce soit dans les déplacements ou dans les actions, le jeu va très vite. On a ici affaire à un jeu de plateforme 2D, avec tout le système du type qui vont avec. On y retrouve un jeu en side-scrolling avec des placements sur la carte de gauche à droite ou de droite à gauche et des déplacements de haut en bas comme on peut le retrouver un partout dans ces dernières générations de jeux. Tout au long du jeu, de l’histoire, vous aurez donc des parcours à effectuer avec parfois des petits casse-tête avant de trouver le moyen d’arriver au niveau suivant.

Kunai comme tout jeu de plateforme digne de ce nom (ou non) a forcément des ennemies qui barreront la route du protagoniste tout au long de l’histoire. Pour battre ses ennemies face à vous, bien entendu des armes seront à disposition. Au commencement de vous aurez l’arme du samouraï c’est-à-dire un katana, pour l’activer il vous faudra appuyer sur la touche Y de votre console. Tabby (le personnage que vous contrôlez pour rappel) n’a pas de bouclier alors si vous perdez de la vie, le seul moyen pour vous d’en récupérer est de tuer les ennemies face à vous. Une fois mort vous récupérerez un certain nombre de points de vie sur votre santé et des petites monnaies de robot couleur rouge pour pouvoir accroître votre arsenal ou tout simplement améliorer vos performances.

Parlons de l’équipement, comme je l’ai dit plus haut, le katana sera votre arme principale, mais vous aurez aussi des kunais qui serviront de grappin pour votre personnage afin de pouvoir vous accrocher aux endroits ou bien sûr cela reste possible. Celui-ci s’active avec ZL et ZR en fonction de l’endroit où vous voulez le lancer, c’est un moyen pratique pour vous suspendre afin d’éviter les robots tueur ou encore pour atteindre le palier juste au-dessus de vous. Mais vous pensez bien qu’un ninja ne possède pas que cela. Et oui Tabby d’atout dans sa manche pour battre A.I. Lemonkus, comme par exemple des shurikens électriques ou encore le double saut qui vous sauvera dans bien des situations.

Les améliorations du personnage sont relativement minimes. Pour les obtenir, il vous faudra trouver une source de Wi-Fi. Cette source apparaîtra avec un signal de plus en plus fort en fonction de là où vous avancerez (comme le jeu tu chauffes, tu refroidis …) ou du coup au contraire en s’atténuant en vous éloignant. Une fois arrivé sur place, vous devrez appuyer sur la touche plus ou la pousser le joystick vers le haut pour afficher le Tab store et ce sera à ce moment-là que vous pourrez choisir les améliorations à faire pour votre personnage. Mais ce n’est pas le seul moyen d’amélioration, bien plus tard vous trouverez un forgeron qui sera ravi de vous aider en contrepartie d’un service.

La touche plus de votre console ne sert pas qu’à ouvrir le Tab store, il ouvre tout simplement le menu du jeu. Le menu est composé du coup de l’application pour améliorer les techniques, de l’application carte (très pratique pour pas vous perdre), de l’appel qui du coup ne fonctionnera pas directement dès le début du jeu, mais que vous gagnerez plus tard par la suite, les paramètres et l’appli C.H.A.P.E.A.U.X.

Cette app est une sorte de bonus, en résumé pendant le jeu vous trouverez des coffres, ces coffres auront des trésors cachés dedans. Les trésors seront soit de la monnaie, soit des chapeaux pour habiller votre tablette. Hélas celle-ci n’a aucune incidence sur les stats du guerrier… juste un différend visuel ;

Le studio nous a fait un beau projet qui tourne vite et bien, sans qu’on soit des soucis de ralentissement. Les différents boss ont des chorégraphies plutôt faciles au début et se corsent au fur et à mesure que vous avancerez, il suffira juste de bien comprendre les patterns ou les ‘’conditions ” pour pouvoir les combattre sans trop perdre de vie.

DU DESSIN, DE LA TECHNOLOGIE

Ce qui nous frappera lors de notre aventure dans Kunai, sera le graphisme minimaliste que le jeu nous propose. On a un personnage qui a une tête en guise de tablette et ce qui est bien avec cette tablette, c’est qu’elle a de nombreuses expressions différentes qui sont montrées en fonction des actions que vous faites (comme ouvrir un coffre). Les décors sont une belle représentation des différents lieux qu’on propose. On y voit une jungle, un souterrain de métro, un désert et plein d’autres encore et incroyable que ça puisse être, c’est beau. On a un travail appliqué du studio presque avec une impression de dessin à la main. Les couleurs proposées sont elle aussi simples mais nous offrent un beau rendu qui nous fera penser à un ancien jeu de Game Boy avec ces couleurs presque unies.

La bande-son quant à elle, se résume à un bon mix entre une musique old school et électronique, ce qui nous donne un bon rendu final pour cette BO. Les thèmes ne se ressemblent pas, mais parfois à force de devoir recommencer plusieurs fois, on pourrait avoir envie de couper le son une petite dizaine de minutes.