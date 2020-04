Test de la manette PDP Afterglow Deluxe+ Audio

Tout le monde ou presque connaît de près ou de loin les manettes Afterglow grâce à leur design tout particulier. Si du côté manette pro on trouve différents designs assez classiques, PDP innove pour proposer des designs plus originaux et l’Afterglow en est l’exemple parfait.

La première chose frappante, c’est la boîte : on remarque tout de suite cette magnifique boîte avec, sur le devant, la manette qui change de couleur à la façon des “hologrammes”. Cela donne tout de suite une vision très claire du produit et montre que cette manette est faite pour s’adapter à vos envies de couleurs. On remarque aussi assez vite le macaron de Licence Nintendo qui garantit la qualité des produits Switch.

Le packaging à l’intérieur est assez classique, mais sait mettre directement en valeur la manette. Vous y trouverez aussi un câble, qui est largement assez long pour jouer depuis votre canapé, ainsi qu’une notice explicative vous permettant de programmer les boutons et les lumières de la manette. Le câble possède d’ailleurs l’avantage de se connecter à l’intérieur de la manette, permettant ainsi une meilleure résistance dans le temps et un meilleur maintien.

Interaction avec le bouton function

Comme expliqué, il est possible de programmer plusieurs choses sur la manette. Il y a un bouton function qui va permettre de programmer bien des choses sur cette manette. Bien évidemment, vous allez pouvoir choisir l’éclairage RGB de celle-ci selon différents programmes :

Couleur fixe que vous choisissez

Changement de couleur en passant par toutes les couleurs

Clignotement via l’intensité de la LED

Changement de couleur en fonction des sticks

Vous pouvez aussi régler l’intensité des LED sur 5 niveaux. Visuellement, cette manette envoie du lourd ! Mais ce n’est pas tout, ses qualités ne sont pas uniquement visuelles.

En effet, l’Afterglow possède à l’arrière deux boutons assez faciles à programmer et qui peuvent l’être pour remplacer n’importe quel autre bouton de la manette. Ces deux boutons peuvent être très pratiques mais aussi très gênants selon les jeux auxquels vous jouez, mais aussi selon votre style de jeu. Par exemple, lorsque je joue à SSBU, j’ai tendance à serrer un peu fort ma manette, et donc à déclencher ces boutons sans le faire exprès ; bien évidemment ils sont désactivables lorsqu’ils vous gênent. Cet ajout est vraiment intéressant et permet plus de diversité de personnalisation des contrôles. C’est une particularité de certains modèles de PDP qui peut vraiment être un atout.

Dernier détail concernant le bouton function, mais pas des moindres, vous pouvez régler le volume directement sur la manette via le bouton function et les touches directionnelles.

Prise en main

La prise en main de la manette est vraiment sensiblement comparable à celle de la manette pro. Le seul point de différence se situe au niveau de la présence de grip sur les poignées sur la manette pro. Concernant les boutons, ils sont vraiment agréables et je dirais même plus agréables que ceux de la Pro. Lorsque l’on utilise un bouton, on sent le “clic” et l’on sait que l’on a appuyé dessus, contrairement à la manette Pro qui possède un appui plus “discret”. Si je devais comparer cela aux claviers, je dirais que la manette pro est un clavier à membrane (clavier normal le plus répandu) et que la Afterglow serait comparable à un clavier mécanique. Bien sûr cela entraîne un léger bruit de clic lors de la pression des boutons, mais rien de gênant et je trouve même ça assez cool.

Côté joystick, on est assez proche de la sensation de la manette pro, ils sont très agréables et accrochent bien les pouces.

Enfin….

Un des gros, très gros avantages de cette manette, c’est qu’on trouve enfin une prise jack sur une manette de Switch. C’est vraiment plaisant de ne pas être obligé de déterminer l’endroit où l’on joue avec la taille du câble de notre casque. De plus, si vous possédez un casque-micro, vous pourrez utiliser le chat vocal des jeux qui en possèdent un (malheureusement je n’ai pas pu tester cette fonctionnalité, n’ayant pas de casque micro).