Baten Kaitos Origins: VF Ok!

Si vous avez connu la GameCube et ses plus grands RPG, vous aurez alors probablement connu la franchise des Baten Kaitos : développé par Tri-Crescendo et Monolith Software pour le compte de Namco pour son premier opus et édité par Nintendo pour le second titre de la licence, on n’en entendit ensuite plus jamais parler, sinon au détour de quelques forums, rumeurs et autres articles web ; quelques déclarations, dont une de 2018 émanant directement de Monolith, tendaient à indiquer que Namco était le principal réfractaire au retour de cette série, devenue mythique en seulement deux opus (vous pouvez d’ailleurs retrouver notre article à ce sujet en cliquant ici ).

Alors non, calmez votre petit palpitant de gamer, on est ici pas sur l’annonce d’un potentiel troisième opus, ni même sur un portage ou remaster sur la Nintendo Switch. Rien de tout ça. En fait, il s’agit surtout d’une annonce qui touchera ceux d’entre nous qui ne jouent pas aux RPGs en anglais… Mais ne tergiversons plus : pas moins de quatorze ans après sa sortie officielle, le patch FR de Baten Kaitos Origins est enfin sorti !

Rappelons que le second opus de la licence n’était jamais sorti dans nos contrées et que seules les versions NTSC-U (États-Unis) et NTSC-J (Japon) avaient vu le jour. Il était donc possible d’y jouer soit en anglais, soit en japonais. Étant donné la qualité du travail de MYTH-Project, ayant par exemple déjà sorti les patchs des jeux Valkyrie Profile: Covenant of the Plume et Final Fantasy: The 4 Heroes of Light sur Nintendo DS pour ne citer qu’eux, aucun doute que le patch sera d’excellente facture et, si vous possédez une copie du jeu officielle, nous ne pouvons que vous inviter à télécharger ce patch ainsi qu’une rom pour tester cette petite pépite enfin dans notre langue.

http://myth-project.fr/portal.php

Nous vous invitons par ailleurs à surveiller les streams de Nintendo-Town sur Twitch, car le jeu dans sa version patchée FR sera probablement diffusé prochainement !