Retour à l’époque des jeux d’arcade avec Pushy and Pully in Blockland

Voyagez à travers 50 niveaux rétro créés à la main, utilisez votre cerveau pour résoudre des énigmes complexes et échappez à Blockland sur PC en mai.

, un jeu rétro coopératif à deux joueurs créé par Resistance Studio et récemment présenté au Steam Games Festival , sortira sur Steam le 5 mai prochain. Le jeu, inspiré de classiques tels que Pengo, Don’t Pull, Snow Brow et Bomberman, verra les fans de jeux rétros s’embarquer pour un voyage à travers une planète mystérieuse.

Voyagez à travers 50 niveaux créés à la main, complétez des puzzles complexes, combattez des créatures générées par des pixels et récupérez votre vaisseau spatial pour vous échapper de Blockland. Appréciez le mécanisme classique du Match-3 en rejoignant trois blocs ou plus de la même couleur pour débloquer des pouvoirs spéciaux. Battez également plus d’un monstre en même temps pour obtenir des points de combo supplémentaires.

Pushy and Pully in Blockland vous permet de jouer en solo ou avec un ami, pour une expérience de jeu coopérative rétro locale ou en ligne en utilisant le Remote Play Together sur Steam. Vous pouvez également même inviter un ami à se joindre à votre session de jeu locale, sans qu’il ait le jeu dans sa bibliothèque !

Défiez vos amis Steam et découvrez qui obtient le score parfait dans le tableau Hi-Score au style rétro savoureux. Jouez et enregistrez vos scores dans le classement comme vous le faisiez dans les années 1980 et 1990, à l’époque des glorieuses salles d’arcade.