Doom 64 (Nintendo Switch) – Le test

C’est sur Nintendo 64 et PC en 1997 que DOOM 64 fait son apparition, jeu développé et édité par Midway Games. Vous vous retrouviez être le dernier survivant de votre unité, et il fallait botter des fessiers de créatures par paquets pour vous en sortir. Après plusieurs portages, le jeu arrive sur Switch. Alors, un Must Have ou un flop HD ?

Dans l’espace personne ne vous entend crier.

Le jeu fut bien accueilli à l’époque, et il reste identique aujourd’hui à ce qu’il a été. C’est Bethesda et Night Dive Studios qui ont retravaillé les niveaux qui composent le jeu. Et le moins que l’on puisse remarquer est le respect pour le matériel d’origine.

La narration n’est toujours pas le point fort de cet épisode, qui vous place en plein cœur de l’action. Arme au poing, vous êtes là pour occire l’ennemi tout en traversant des couloirs et en activant des interrupteurs.

Dans chaque niveau, en plus des monstres à abattre, il vous faudra fouiller les zones afin de découvrir les pièces secrètes disséminées ainsi que divers trésors. Les décors sont variés et colorés, et cette ressortie HD est marquée par un lissage global des textures et des monstres.

Les ennemis vous tombent souvent dessus sans prévenir, et le niveau de difficulté augmente progressivement au cours de la partie, avec parfois quelques paliers un peu trop hauts.

Qu’apporte cette version ?

Le feeling est immédiat, et la prise en main très intuitive : ce portage fait le choix de garder une formule qui fonctionnait à l’époque et qui marche encore très bien aujourd’hui, tout en gagnant en fluidité. Le titre a bien vieilli visuellement et est particulièrement immersif, accompagné par une bande son idéale.

Les développeurs ont ajouté une visée gyroscopique qui répond très bien et qui peut être aussi utilisée lorsque la console est en mode salon. On notera également l’arrivée des succès qui donneront forcément envie d’approfondir la découverte du titre. Les seuls soucis rencontrés au cours de l’aventure furent quelques bugs de collisions.

Rajoutez à tout cela un chapitre exclusif à la fin du jeu, et vous voilà avec un jeu se bouclant en 6 heures environ, qui fera le bonheur des initiés comme des néophytes.