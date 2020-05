Du contenu gratuit pour Super Mega Baseball 3 arrivera au début de l’été sur Nintendo Switch

Nous vous en parlons depuis quelques semaines maintenant, Super Mega Baseball 3 arrivera le 13 mai 2020, soit jeudi prochain sur l’eShop de la Nintendo Switch. Le jeu n’est pas encore sorti que Metalhead Software nous annonce déjà l’arrivée prochaine d’un mode de jeu gratuit pour son nouveau jeu…

En effet, depuis la première présentation du jeu, le studio a été très attentif aux commentaires de sa communauté. De ce fait, Metalhead Software a annoncé qu’après la sortie du jeu, du contenu gratuit sera régulièrement publié afin de satisfaire au mieux les joueurs et leur offrir la meilleure expérience possible.

Dans cette démarche, nous apprenons qu’un premier mode de jeu sera ajouté gratuitement au début de l’été. Il s’agit du mode Custom Pennant Race. Le mode Pennant Race est le mode online qui vous permet d’affronter les joueurs du monde entier. Ce mode Custom Pennant Race s’appuiera sur le mode Pennant Race classique et permettra d’organiser des parties cross-plateforme dans lesquelles jusqu’à 32 amis pourront se joindre à vous. D’ailleurs, un aperçu de ce nouveau mode se trouve dans la vidéo à la fin de cette news. De plus, comme son nom l’indique, ce mode de jeu vous permettra de personnaliser les paramètres afin d’opter pour des parties plus compétitives ou occasionnelles.

Ce qui est vraiment bien avec Metalhead Software c’est qu’ils ne sont pas avares en détails, de ce fait, voici quelques détails supplémentaires pour ce Super Mega Baseball 3 :

“– Défiez votre coordination œil-main ou détendez-vous et frappez des Home-Run avec un gameplay fluide qui évolue de manière transparente du niveau novice au niveau de difficulté expert et plus.

– Appliquez et affinez vos instincts de baseball avec une simulation de baseball sophistiquée comprenant de nouvelles mécaniques de pickoff et de vol, des lancers sauvages / des balles passées, des frappeurs désignés et des caractéristiques de joueur situationnelles.

– Admirez les images et les sons de 14 stades richement détaillés, chacun proposant des conditions d’éclairage uniques de jour, de nuit et alternées.

– Guidez une équipe en évolution vers la grandeur sur plusieurs saisons dans le tout nouveau mode Franchise comprenant le développement, le vieillissement, la retraite et la signature / libération d’agents libres (1vCPU, 2vCPU, local ou en ligne).

– Affrontez en ligne pour gagner des fanions et grimpez dans des divisions plus élevées dans le mode cross-plateforme Pennant Race (1v1, en ligne uniquement, contrôleur uniquement).

– Créez votre ligue idéale avec une suite de personnalisation complète qui comprend la durée / structure de la saison, les noms d’équipe / uniformes / logos et les noms / apparence / attributs des joueurs.

– Jouez ou simulez n’importe quelle combinaison de jeux / équipes dans des supports de saisons et d’élimination personnalisés, en solo ou avec des amis (1vCPU, 2vCPU, 1v1, 2v1, 2v2, CPUvCPU, local ou en ligne).“

Pour finir, lors de précédentes news, nous avions appris, que suite aux retours de la communauté, un outil permettant l’importation de ces équipes de Super Mega Baseball 2 vers Super Mega Baseball 3 sera de la partie. Ce mode sera disponible après le lancement du jeu.