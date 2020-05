Witch & Hero 2 (Nintendo Switch) – Le test

C’est avec un grand plaisir que nous retrouvons aujourd’hui avec vous l’épopée de la saga Witch and Hero qui, malgré les années, parvient toujours à attiser notre curiosité avec son aspect sobre et sans froufrou. Partons sans plus tarder au secours d’un drôle de guerrier et de son acolyte petite sorcière.

Comme à l’accoutumée, l’histoire de nos héros ne sera qu’un prétexte pour vous plonger dans une aventure pleine de rebondissements. Les ennemis n’ont qu’à bien se tenir, vous n’avez qu’un seul objectif : détruire par tous les moyens Lord Démon, qu’importe les chemins qu’il faudra emprunter ! De toutes façons, ces chemins eux-mêmes ne seront que de simples toiles de fonds pour vos combats ! Rappelons que le jeu est en effet sorti initialement en 2016 sur Nintendo 3DS.

Une aventure chevaleresque

L’originalité de cet opus, qu’elle soit séduisante ou non, repose sur la capacité du joueur à gérer deux personnages en même temps ! Le courageux chevalier et la délicate sorcière devront travailler ensemble pour décrocher une victoire commune. Ces deux héros détiennent chacun des caractéristiques qu’il faudra parfaitement maîtriser, et cela très rapidement. Point d’inquiétude, tout est très simple à prendre en main. La compréhension des manœuvres peut en revanche prendre quelques minutes pour les anglophobes : le jeu n’est en effet pas traduit en français et il faudra faire avec les quelques textes et quelques schémas disponibles pour comprendre toutes les mécaniques de jeux. Ou bien être un habitué de Nintendo Town…

Ces mécaniques peuvent en effet se résumer très simplement. Le chevalier est capable de frapper ses ennemis en se jetant simplement sur eux. Les coups portés seront donc automatiques. La sorcière, quant à elle, devra faire usage de sorts pour attaquer les monstres. Il lui sera dès lors indispensable de remplir sa barre de magie pour espérer retirer des points de vie à l’ennemi. On pourrait avoir envie de s’en passer mais sa présence est indispensable tout au long de la partie puisque la mort de cette dernière entraîne aussitôt le Game Over, et c’est ainsi que le jeu prend toute son ampleur, ou toute sa difficulté ! Il vous faudra sans cesse protéger cette gente demoiselle pour pouvoir vous-même rester en vie, galant chevalier que vous êtes.

Avancer à deux, gagner à deux !

L’ensemble de l’aventure sera totalement en tandem : au-delà d’assurer sa sécurité, il vous est possible (et plus que recommandé) de donner à votre petite magicienne vos points de magie afin qu’elle puisse s’en servir et frapper avec férocité l’adversaire. En contre-partie, elle sera capable de vous soigner si vous tombez au combat parce que, oui les amis, vous allez tomber au combat dans la peau de ce chevalier (guerrier, héros, appelez-le comme vous voulez !) ! Mais la mort ne sera pas si pénalisante puisqu’il vous suffit de patienter sagement au sol pour retrouver petit à petit de la vie. Vous pouvez parfaitement renaître de vos cendres sans l’aide de personne. Elle n’est pas belle la vie ? Enfin, la mort… Enfin les deux ! Bref.

Tandis que le chevalier s’affaire à avancer encore et encore vers l’ennemi pour l’anéantir (d’ailleurs, privilégiez plutôt les attaques par derrière, toujours plus efficaces), la sorcière pourra elle choisir entre deux sorts, une fois sa jauge de magie totalement remplie : des brisures de glaces pourront être expédiées dans tous les sens pendant que vous pourrez continuer à courir (enfin, plutôt à avancer tranquillement puisque clairement, cette demoiselle n’est pas une rapide), ou bien de grosses boules de feu dans une unique direction mais qui vous obligeront cette fois à rester immobile. À vous de faire les bons choix en fonction de l’ennemi et surtout de la situation en cours ! Avez-vous affaire à un énorme boss ou à une ribambelle de petits machins belliqueux ?

De la force, en veux-tu ? En voilà !

Afin de donner une sensation d’évolution au sein du jeu, les développeurs ont eu la bonne idée d’inclure une véritable graduation dans vos compétences traditionnelles. Avant chaque niveau (au nombre de 30), il vous est possible de faire un passage dans la boutique qui vous permettra d’accroître votre force, votre défense, votre rapidité (les trois étant réservés au chevalier) ou encore les sorts de la sorcière. Si certains niveaux sont un peu coriaces, quelques retours sur les précédents levels pour gagner de l’expérience et pas mal de pièces dans l’unique but d’acheter de nombreuses améliorations de compétences devraient suffire à venir à bout de tous les niveaux. En effet, les pièces d’or (et points de magie) jaillissent littéralement des ennemis et des nombreux coffres qu’ils perdent en mourant. La délicieuse impression de ne jamais rester bloqué dans l’aventure est de fait toujours présente et vous ne serez jamais vraiment coincé, même si la difficulté pourrait bien vous surprendre ensuite !

On prend les mêmes et on recommence !

La première salve des 30 niveaux ne devrait pas vous poser trop de soucis. Globalement, avec un peu de ténacité et quelques détours pour gagner nombreuses piécettes, l’aventure se clôt d’une traite en quelques heures. Vous aurez dès lors accès à un mode de jeu avancé dans lequel les ennemis seront indéniablement plus coriaces, puis un mode expert qui vous demandera de décupler vos efforts ! La première aventure n’est donc qu’une simple mise en bouche…

Les moins persévérants seront lassés de recommencer l’aventure, mais les plus amoureux de la série seront ravis de pouvoir remettre le pied à l’étrier pour des séquences toujours plus tumultueuses, avec des vagues d’ennemis gigantesques ! Encore une fois, l’histoire dans ce type de jeu, « on s’en fiche un peu », non ?

À deux c’est tellement mieux !

Nous débutions le test ainsi : jouer les deux personnages en même temps. Tout seul, clairement c’est délicat, surtout lorsque la tâche commence à se complexifier. Vous passerez dès lors un temps fou à protéger la sorcière qui deviendra votre bête noire. Figurez-vous qu’il vous faudra contrôler le guerrier avec le joystick gauche, tandis que la sorcière se contrôlera avec le joystick droit. La belle affaire…

Soyons honnête : le fun est clairement à deux joueurs. Chacun son perso et la sorcière sera bien gardée ! Donnez la manette du chevalier au plus téméraire, tandis que la demoiselle sera parfaite pour les plus calmes et stratèges, les ennemis étant inexorablement attirés par elle d’ailleurs ! Quand on vous dit que cette petite sorcière est l’essence même de ce jeu… Il va s’en dire qu’il est possible de passer une excellent journée avec son meilleur ami, à s’acharner sur ce soft, passant de niveau en niveau, engloutissant un maximum d’or et tentant le courageux mode expert. Soulignons tout de même que nous avons été surpris par le boss final, dont les graphismes sont improbables (nous avons même pensé à un bug du jeu !). Un petit travers qui ne gâche en rien le plaisir addictif de cette partie en pleine cohésion avec son valeureux chevalier ou sa courageuse petite sorcière !

Witch and Hero II est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 5 euros environ.