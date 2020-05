For The King (Nintendo Switch) – Le test

For The King

« Ne commencez pas cette quête en pensant que vous allez réussir du premier coup. Les meilleurs sont partis avant vous, et sont morts jusqu’au dernier. Ne lâchez rien, battez-vous. Apprenez ce que vous pouvez. Et lorsque vous mourrez et que votre lumière s’éteindra à jamais, ne désespérez pas, car bien d’autres répondront à l’appel chaque jour. » C’est ainsi que commence votre périple dans For the King, sur un air de flûte, avec pour paysage une forêt paisible peuplée de quelques habitations et une grande tour noire menaçante au loin.

Ambiance Donjons & Dragons

Pour tous ceux qui connaissent le jeu de rôle, ce jeu vous fera penser immédiatement à une bonne partie de Donjons & Dragons avec une table, des feuilles de compétences et les dés posés au milieu.

For The King est un RPG tactique associant le jeu de plateau et le rogue-like dans 6 grandes aventures différentes, dont les combats se déroulent au tour par tour. « Pour le roi » est le scénario principal mais il existe aussi d’autres scénarios permettant de parcourir une succession de donjons, un monde enneigé ou bien même de hisser les voiles en pleine mer.

Une fois l’aventure choisie, vous définirez la difficulté parmi les 3 possibles, sachant que le mode « Facile » demande déjà beaucoup de défis pour arriver à terminer le scénario. Il vous sera possible de jouer seul, en coopération locale ou en ligne.

Enfin, vous composerez votre équipe de 3 aventuriers parmi les différentes classes possibles disponibles, dont certaines seront débloquées au fur et à mesure que vous jouez.

Chaque classe a ses propres caractéristiques et capacités spéciales. Les attributs Force, Vitalité, Rapidité, Intelligence, Talent, Vigilance et Chance auront une influence sur la probabilité de réussite d’une action.

Le royaume de Fahrul

Votre périple commence dans le royaume de Fahrul, un royaume rempli de magie, de mystère dans lequel les forces du mal ne sont pas bien loin. Lorsqu’on commence le jeu, on a vraiment la sensation d’être sur un jeu de plateau avec une direction artistique très particulière très réussie, bien qu’elle puisse déplaire à certains.

Nos aventuriers se déplacent sur les cases chacun leur tour. Leurs points de mouvement dépendront de leurs caractéristiques et du lancer de chaque dé. Et oui ! Dans For the King, chaque action est soumise à un lancer de dés dont la probabilité de réussite dépendra de l’attribut du personnage qui est utilisé. Mais pour nous aider, nous pourrons faire appel à des points de concentration très précieux qui augmenteront la probabilité de réussite voire ajouteront un dé réussi. Et re oui ! Pour une même action, plusieurs dés seront lancés en même temps. L’effet de l’action sera plus ou moins puissant en fonction du nombre de dés réussis. Ambiance Donjons & Dragons donc …

Un monde vivant !

Le plateau de jeu est composé de villages dans lesquels on peut se soigner et se ravitailler en divers équipements ou provisions moyennant de l’or. Cet or, vous pourrez vous le partager entre aventuriers pour acheter cette magnifique épée qui fait beaucoup de dégâts mais qui demande 4 dés de force réussis, acheter un casque augmentant votre armure ou bien une herbe médicinale. Au même endroit, il sera également possible d’obtenir des quêtes annexes permettant de gagner de l’or, de l’expérience ou un objet rare.

En dehors des villages, de nombreux adversaires vous attendent de pied ferme. Pensez à bien faire attention d’être bien équipés et regroupés sous peine de devoir combattre seul ou d’affronter un ennemi bien trop fort pour vous. Ces ennemis sont la plupart du temps visibles sur la carte mais parfois, une case cache un événement surprise tel qu’un voleur qui essaye de vous détrousser, une auberge cachée permettant de se reposer ou un événement aléatoire ayant un effet positif ou négatif.

Mais malheureusement, parfois, vous n’aurez d’autre choix que de croiser le fer !

Les combats

Les combats se déroulent au tour par tour. L’ordre des attaquants, défini par leur attribut de Vitesse, s’affiche en haut de l’écran. Il va falloir être stratégique dans le choix de l’action réalisée : attaquer ? Si oui quelle attaque ? Celle qui fait beaucoup de dégâts qui est difficile à réaliser ? Celle qui attaque tous les ennemis mais qui fait moins de dégâts ? Si non, utiliser un objet ? Se défendre ?

Bref, en fonction du personnage et de son équipement, vous aurez plusieurs possibilités qui s’offriront à vous.

A l’issue du combat, vous obtiendrez de l’expérience, de l’or et des objets. Lorsque vous obtenez assez d’expérience, vous montez de niveau et votre nombre de points de vie maximum augmentera ainsi que votre attribut principal.

D’autres répondront à l’appel chaque jour

Plus vous avancerez dans le scénario et plus vos ennemis seront robustes. Vous serez donc amenés à mourir … de nombreuses fois …

Mais ne désespérez pas car à chaque nouvelle tentative, il vous sera possible de débloquer des éléments supplémentaires en dépensant des points dans la boutique du savoir. Vous aimeriez pouvoir combattre avec l’épée royale surpuissante ? Si vous avez suffisamment de points vous pourrez la débloquer et peut être l’obtiendrez vous dans votre aventure. Vous aimeriez jouer avec d’autres personnages ? Vous pourrez débloquer 7 classes de personnages supplémentaires pour un total d’une douzaine de classes différentes. Il vous sera possible aussi de débloquer des nouveaux lieux et événements spéciaux.