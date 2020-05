Présentation du pass New Frontier de Civilization VI ; sortie du premier pack le 21 mai 2020

Bienvenue dans le pass New Frontier de Civilization VI, une passionnante série de nouveaux contenus qui vous permettra de continuer à tout faire pour devenir le plus grand empire que l’histoire ait connu.

À travers six packs de contenu premium tout au long de l’année à venir, le pass New Frontier de Civilization VI offrira huit civilisations et neuf dirigeants en plus, mais aussi de nouveaux systèmes de jeu, avec notamment six nouveaux modes. Ces packs additionnels sortiront au rythme d’un tous les deux mois, de mai 2020 à mars 2021. Voici une liste détaillée :

Pack n° 1 : pack Mayas et Grande Colombie. Ajoute deux civilisations et leurs dirigeants, un mode de jeu*, des cités-états, des ressources et des merveilles naturelles. Disponible en mai 2020. Pack n° 2 : pack Éthiopie. Ajoute une civilisation et son dirigeant, un mode de jeu**, un quartier et deux bâtiments. Disponible en juillet 2020. Pack n° 3 : ajoute deux civilisations et leurs dirigeants, un mode de jeu**, deux merveilles mondiales et une carte. Disponible en septembre 2020. Pack n° 4 : ajoute une civilisation et son dirigeant, un mode de jeu, des cités-états et des personnages illustres. Disponible en novembre 2020. Pack n° 5 : ajoute une civilisation et deux dirigeants***, un mode de jeu, un quartier et deux bâtiments. Disponible en janvier 2021.



Pack n° 6 : ajoute une civilisation et son dirigeant, un mode de jeu, des merveilles naturelles et une carte. Disponible en mars 2021.

*Le mode de jeu requiert l’extension Gathering Storm.

**Le mode de jeu requiert l’extension Rise and Fall et/ou Gathering Storm.

***L’un des dirigeants requiert l’extension Rise and Fall.

Les modes de jeu peuvent inclure du contenu additionnel, comme des unités, bâtiments ou aménagements, et peuvent être activés ou désactivés lors du paramétrage de la partie afin d’appliquer des modifications drastiques aux règles de celle-ci.

En plus de ces six packs, nous mettrons également en ligne des mises à jour gratuites pour tous les joueurs de Civilization VI. Elles incluront des équilibrages et du contenu, en plus d’autres surprises, alors guettez leur arrivée entre chaque sortie !

Bonus exclusif : packs de personnalités pour Theodore Roosevelt et Catherine de Médicis

Deux des dirigeants de Civilization VI sont transformés, avec une nouvelle apparence et de nouvelles compétences, lorsque vous jouez avec l’Amérique ou la France ! Theodore “Rough Rider” est particulièrement doué pour maintenir la paix sur son continent d’origine, tandis que Catherine la Magnifique peut utiliser ses ressources de luxe pour dominer le monde par sa culture et son tourisme. Chaque pack de personnalités inclut une toute nouvelle version d’un de ces dirigeants, avec une apparence et un décor, des bonus de gameplay et une nouvelle intention qui reflètera les changements apportés à sa personnalité. Ces packs de personnalités seront disponibles en exclusivités pour les détenteurs du pass New Frontier avec le deuxième pack de contenu premium.