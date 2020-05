Les versions Gigamax de Pikachu, Évoli et Miaouss débarquent dans les raids Dynamax

Rendez-vous dans les Terres Sauvages pour affronter ces puissants Pokémon dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

Les versions Gigamax de Pokémon populaires apparaîtront plus souvent dans les raids Dynamax de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. En effet, Pikachu Gigamax, Évoli Gigamax et Miaouss Gigamax seront présents l’un après l’autre dans les Terres Sauvages durant les trois prochaines semaines. Vous aurez donc plusieurs occasions de mettre la main sur ces Pokémon favoris et les ajouter à votre équipe.

Retrouvez ces Pokémon Gigamax dans les antres de Pokémon durant ces dates :

Pikachu Gigamax : du 12 au 18 mai.

Évoli Gigamax : du 19 au 25 mai.

Miaouss Gigamax : du 26 mai au 2 juin.

Remarque : ces périodes ne se croiseront pas. Au terme de la période d’apparition d’un Pokémon, la période suivante débutera.

Pour affronter ces Pokémon dans un raid Dynamax, vous devrez d’abord connecter votre console Nintendo Switch à Internet. Interagissez ensuite avec un antre de Pokémon des Terres Sauvages d’où émane un faisceau de lumière. Cela déclenchera un raid Dynamax au cours duquel vous affronterez un Pokémon Dynamax. En de rares occasions, il arrive de tomber sur un Pokémon Gigamax. Ces derniers ont d’ailleurs plus de chances d’apparaître durant certains évènements.

Pikachu Gigamax et Évoli Gigamax étaient précédemment disponibles en tant que bonus aux détenteurs d’un fichier de sauvegarde sur leur Nintendo Switch pour Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli (respectivement). D’autre part, Miaouss Gigamax fut offert en Cadeau Mystère aux joueurs ayant démarré leur aventure à Galar peu de temps après la sortie de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Désormais, tout le monde pourra tenter d’obtenir ces Pokémon incroyables !

Pour des conseils sur la meilleure façon d’appréhender ces combats titanesques, consultez l’article Astuces pour les raids Dynamax dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Ne perdez plus une seconde ! Il serait dommage de laisser passer votre chance d’ajouter ces puissants Pokémon à votre équipe !