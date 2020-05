Nexomon un Pokemon like débarque cet été sur Nintendo Switch !

Nexomon : Extinction est un Pokémon like dans lequel vous incarnez un dompteur qui part à l’aventure accompagné de son Nexomom. Les Nexomom sont l’équivalent des Pokémon, vous devrez donc les capturer et les entrainer pour vous constituer une équipe et partir sauver le monde.

Le premier jeu de cette série développée par VEWO Interactive Inc. est sorti en 2017 sur smartphone en version gratuite avec une option de paiement pour accéder à la version complète pour seulement 1 euro.

La principale différence avec les Pokémon vient du scénario de base présenté dans l’opus de la version smartphone : à l’origine, la planète était uniquement peuplée d’humains jusqu’à l’invasion des Nexomon (venus du ciel) et de leur roi, Omnicron. Celui-ci décide d’imposer son règne absolu sur les humains et les autres Nexomon. Une guerre éclata alors entre les humains et les Nexomon obéissant à Omnicron jusqu’à ce que les humains arrivent à dresser les Nexomon pour s’en faire des amis. Un héros et ses Nexomon combattirent ensemble Omnicron et ramenèrent la paix sur la planète. Le premier opus de la série commence par cette histoire du passé pour vous lancer dans une aventure proche de celle des jeux Pokémon.

Ce nouveau jeu annoncé sur Switch et baptisé Nexomon : Extinction proposerait une toute nouvelle aventure qui serait cette fois jouable sur PC et sur console dont notre petite Nintendo Switch.

Concrètement, le jeu repose sur le même principe que Pokémon : hautes herbes, monstres, aventure d’un jeune dompteur de Nexomon qui veut devenir maitre… Il propose des cartes aux graphismes rétro comme dans les anciennes versions de Pokémon avec des animations en combat soignées et des musiques entrainantes. Cet opus proposera de capturer 300 Nexomon différents ainsi qu’une difficulté dynamique qui augmentera au fur et à mesure de votre aventure.

Pour l’instant aucune date précise pour la sortie du jeu à part que sa sortie est prévue cet été. Nous n’avons pas non plus d’information concernant les tarifs, mais il semblerait qu’une version boite soit prévue, car le jeu apparait sur Amazon UK.