80 Days (Nintendo Switch) – Le test

Londres 1872

Monsieur Phileas Fogg rentre tôt à la maison du « Reform Club » avec une idée derrière la tête. Je l’aide à descendre de son transport mécanique dirigé par des chevaux à vapeur. « Passepartout », dit-il. « Nous allons faire le tour du monde ! » « Le tour du monde, Monsieur ? » demandais-je, tout étonné. « Nous devons parcourir le globe en 80 jours. Nous partons pour Paris. Dans une heure. »

Vous êtes Jean Passepartout, le serviteur français de Phileas Fogg. Vous entrez dans l’histoire en choisissant les quelques affaires que vous prendrez dans votre petite valise.

Avant de parcourir le monde …

Tour du monde en 80 jours, Jules Vernes version steampunk

Vous l’aurez compris, nous sommes ici dans l’univers du célèbre roman de Jules Vernes « Tour du monde en 80 jours ». En 1872, Phileas Fogg a fait un pari fou : faire le tour du monde en 80 jours. Heureusement, la révolution industrielle bat son plein. Vous pourrez donc parcourir le monde en ballon dirigeable, en sous-marin, en chameau mécanique, en train et bien d’autres transports encore. Le tout dans un univers steampunk.

Un roman d’aventure interactif et un jeu de gestion / stratégie

80 Days est un roman interactif nous permettant de changer le cours de l’histoire à travers un récit très bien écrit uniquement en anglais. Il faudra donc être un anglophone très averti pour profiter de l’histoire.

Mais c’est également un jeu de gestion et de stratégie. En effet, vous devrez gérer les finances que vous a confiées votre maître Phileas Fogg, sa santé ainsi que votre itinéraire.

Afin de financer votre expédition, vous pourrez, à chaque ville étape, aller au marché pour vendre et acheter des objets. Un objet qui a peu de valeur dans une ville peut valoir très cher à l’autre bout du monde. À vous de faire en sorte de passer par des villes vous permettant de revendre vos trouvailles au meilleur prix ! Sinon, vous pourrez également passer à la banque mais cela vous fera perdre un temps précieux car les fonds ne seront pas disponibles tout de suite.

Votre voyage sera plus ou moins fatigant selon les moyens de transports utilisés et les objets que vous possédez. Si vous avez un chapeau vous protégeant du soleil, vous supporterez plus facilement votre trajet dans le désert ou bien de même qu’avec un bon manteau de fourrure, il sera plus aisé de traverser la Sibérie. La fatigue s’installera malgré tout et vous devrez prendre soin de votre maître Phileas Fogg. Vous récupérerez de la santé en passant une bonne nuit à l’hôtel ou bien en prenant les bonnes décisions lorsque l’histoire vous le permet. Si par malheur la santé de Monsieur Fogg était trop faible, il vous faudra vous reposer plus longtemps que prévu, risquant de vous faire perdre votre pari.

Enfin, il faudra définir chacune de vos destinations. Pour cela, vous devrez glaner des informations concernant les divers transports disponibles dans la ville afin de révéler sur la carte de nouvelles routes que vous pourrez emprunter. Pour cela, vous pourrez explorer la ville en interrogeant des locaux qui pourront vous entraîner dans des situations plus ou moins embarrassantes. Vous récolterez de précieuses informations également sur vos futures destinations. Vous allez peut-être apprendre qu’actuellement Budapest subit une révolution civile et qu’il est difficile de s’en échapper à cause de la répression militaire. Cela aura donc des conséquences sur votre itinéraire. Sinon, pour dévoiler de nouvelles routes, vous pourrez aussi acheter des cartes.

Mais attention, plus vous accumulerez d’objets et plus vous aurez de valises à porter. Cela vous retardera dans votre course contre la montre. Parfois, vous devrez vous séparer d’une valise afin de pouvoir accéder à votre moyen de transport. Parfois, il vous faudra payer une taxe supplémentaire afin de conserver toutes vos valises.

Votre argent vous permettra de temps en temps de payer des pots de vin pour avancer le départ de votre train. Gardez un œil sur vos finances pour être sûr de pouvoir payer vos billets de transport

C’est pour toutes ces raisons que 80 Days offre un aspect stratégique très intéressant.

Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page

Il vous faudra seulement quelques heures pour boucler l’aventure. Cependant, le jeu ne s’arrête pas à votre première réussite car chaque nouvelle tentative offre une nouvelle histoire avec de nouvelles destinations à découvrir parmi les 150 disponibles. Vous serez aussi tentés d’améliorer votre performance en arrivant avec le maximum d’argent en poche et dans un temps record.