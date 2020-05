Super Kickers League (Nintendo Switch) – Le test

Super Kickers League, est un jeu de sport arcade développé par Xaloc Studio S.L et édité par Just For Games et le développeur lui-même, il nous met dans une ambiance de street football aux personnages cartoon et aux allures d’une série d’animation Disney XD.

Le studio de développement a été créé en 2015, son siège est situé à Majorque en Espagne. Xaloc Studio SL, a sorti deux autres jeux vidéo d’un style différent de celui que je vais vous présenter. Nebula qui est sorti en octobre 2017 sur PS4, qui vous envoie dans une monde virtuel online du style Sims et ZIA qui est un jeu d’aventure d’action et de combat en 3D dans un monde post-apocalyptique, avec des éléments RPG et des combats tactiques Hack N ‘Slash.

Mais nous sommes là pour Super Kickers League ! Sorti, le 20 mars 2019, le jeu nous propose une expérience d’arcade et de football-fantaisie avec une seule et unique règle ! C’est qu’il n’y a PAS DE RÈGLE ! Il n’y a ni arbitres ni fautes, tout est permis, le seul objectif est de marquer plus de buts que l’adversaire.

Que vous soyez en solo ou avec vos amis, formez une équipe de capitaines et combinez différentes compétences pour gagner des parties, des compétitions et débloquer différents modes de jeu.

En lançant le jeu, vous aurez face à vous une interface très simple vous proposant 4 grandes lignes qui sont: Jouer, Coupe, Ligue et Extra. Dans ces 4 modes, 3 sont des modes de jeu différents. L’extra a pour but de vous montrer les trophées gagnés, les informations relatives au jeu (explication des équipes, des touches d’attaque ou de défense, des techniques spéciales etc …) une sorte de base de données et en dernier les crédits avec les remerciements du studio.

Sachez que tous ces différents modes sont identiques dans les trois groupes jouables, je vous explique.

Pour faire simple le jeu se partage en trois parties :

– Mode équipe : permet de jouer aux différents mode de jeu en choisissant une équipe complète (3 joueurs par team).

– Mode kickers : permet de jouer aux différents modes de jeu en composant son équipe avec les capitaines de chaque team (3 joueurs par équipe aussi)

– Mode rétro : permet de jouer aux différents modes de jeu, mais en version rétro avec donc un style old school pixel.

Après donc avoir choisi une des trois parties, vous devrez choisir un des différents modes que je vais détailler de suite :

– Jeu: ce mode permet de faire un match simple en solo ou à plusieurs en local jusqu’à 6 joueurs (3 vs 3).

– Coupe: ce mode permet de faire un tournoi afin de déterminer qui est la meilleure équipe. Le mode coupe se présente comme un Mario Kart. Vous aurez différents mondes proposés, une fois le monde choisi, vous devrez battre les équipes présentes pour gagner la coupe. Une fois tous les mondes gagnés, vous débloquerez le mode Ligue.

– Ligue: ce mode permet de commencer une ligue de football comme en vrai avec les différentes équipes et comme chaque ligue sportive le classement se fait par points.

Pour accéder aux paramètres du jeu vous aurez juste à presser la touche + ou – de votre console.

Maintenant que tout cela est acquis, vous pourrez vous lancer dans une partie et comprendre la prise en main facile à assimiler.

SUR QUOI J’APPUIE ?

Pour bien vous expliquer comment fonctionne le système de jeu, je vais vous séparer les commandes qu’on utilise en deux catégories : l’attaque et La défense (comme tous les jeux de football en principe).

Pour ce qui concerne l’attaque voici les commandes utilisées: les déplacements des joueurs se font avec le joystick gauche, dribbler la gâchette L et sprint la gâchette R, passe courte le bouton B, la passe longue le bouton Y, le tir se fera avec la touche A et pour finir l’aptitude spéciale (je reviendrai dessus après) s’activera en pressant la touche X de votre console.

Pour la défense, on retrouve certaines des touches déjà expliquées plus haut, comme le déplacement de joueurs, le sprint et l’aptitude spéciale.

Pour ce qui change nous avons la sélection du joueur qui remplacera le dribble sur la gâchette L, la charge (qui étourdit votre adversaire quelques secondes) sur la touche A et le tacle qui prend place sur le bouton B.

SKL fonctionne avec une règle basique qui est: celui qui a le plus de points remporte la victoire. A partir de là c’est à vous de jouer, les matchs se déroulent donc ainsi. Vous êtes en équipe de trois, chaque match par défaut a une durée de jeu de 3 minutes (pas de mi-temps), une fois les trois minutes passées vous aurez un overtime de quelques secondes pour vous donner l’espoir de gagner la partie si ce n’était pas le cas. Chaque équipe possède une aptitude spéciale que vous pourrez utiliser à chaque match et autant de fois que vous le voulez à partir du moment où elle est disponible, par exemple si je prends l’équipe Dribble Squad, je pourrai utiliser la technique appelée Rayon de lumière, qui augmente la vitesse pendant quelques instants, mais si je prends les Sonata Sisters l’aptitude spéciale leur appartenant sera Danser! Cette technique oblige l’adversaire à danser.

L’interface de jeu classique vous présentera très peu de choses, mais cela suffira pour vous aider à gagner la partie. Ce qui sera affiché pendant les matchs est le score, une barre d’énergie (celle-ci une fois chargée provoquera une super frappe), le temps de jeu et la tête du capitaine en miniature qui sera chargée de vous faire comprendre quand l’aptitude spéciale est prête.

Il ne vous reste plus qu’à prouver qu’on ne rigole pas avec le street football.

FANTAISIE

Super Kickers League nous soumet des graphismes 3D au style cartoonesque, avec des personnages comme dit plus haut aux allures de héros Disney XD. Tout le jeu utilise la 3D, qu’elle soit présente au niveau des personnages ou du décor, hors stade le jeu a du relief et de belles performances à ce niveau-là.

Les footballeurs fantaisistes ont tous une apparence et un thème qui les différencient les uns des autres. On peut donc y retrouver une équipe de sauvages ayant des masques pour cacher leur visage ressemblant fortement au masque qu’on peut retrouver dans crash bandicoot, une équipe militaire dirigée par Karen Adams la capitaine en chef ou encore une team d’affreux scientifiques portant masques à gaz et blouses de protection jaunes. Chaque apparence proposée correspond donc à un thème différent avec une technique associée.

Les stades ont eux aussi différents thèmes, qui se complètent avec les différents personnages proposés au long de cette aventure. On y voit des terrains urbains, en chantier ou encore pas loin d’une petite ferme à la campagne entourée de verdure et de vaches.

Le jeu tourne sans problème sur nos consoles que ce soit en portable ou en docké les graphismes restent propres et fluides à nos yeux ce qui rend l’expérience satisfaisante.

Niveau sonore, on y entend des petites musiques entraînantes qui accompagneront nos matchs. Les musiques correspondent forcément au terrain qu’il propose et au thème présent. Certaines de ces musiques ont hélas parfois une répétition qui met à rude épreuve nos oreilles… Les bruitages et sons d’ambiance sont parfois un peu assourdissants (la technique spéciale avec la vache ou le singe), mais en général le tout est bien créé pour les environnements proposés.