Digital Foundry analyse en vidéo Ion Fury et The Wonderful 101 : Remastered sur Nintendo Switch

Shelly Harrison, alias « Bombshell », se lance dans une quête à travers Neo-Washington pour éliminer le sinistre Dr Jadus Heskel, gourou du transhumanisme. Au fil de niveaux aussi complexes que gigantesques, truffés de secrets, elle dézingue à tour de bras la pelletée de cyborgs qui traînent leurs boulons à tous les coins de rue. Ici, pas de santé qui se régénère. Pas question de se planquer. Le mot d’ordre, c’est de bourriner à tout va.

Dans sa croisade pour anéantir Heskel et son armée cybernétique, Shelly déploiera tout un arsenal d’armes, toutes équipées d’un mode de tir secondaire et de munitions spéciales.

Des checkpoints obligatoires ? Un parcours linéaire genre rail shooter ? Rien de tout ça dans Ion Fury. Alors oui, c’est un FPS à l’ancienne, mais ça ne veut pas dire qu’on a fermé les yeux sur tout ce qui s’est fait de mieux au cours des deux dernières décennies. Des headshots ? Check. Plus de physique et d’interactivité ? Double check. 3D Realms, Voidpoint et 1C Entertainment ont pris le meilleur des deux mondes pour en faire une tambouille bien sanglante.

Caractéristiques :

• Le véritable héritier des shooters de la belle époque comme Duke Nukem 3D, Shadow Warrior et Blood ;

• Redécouvrez le moteur BUILD d’origine, boosté aux stéroïdes, qui revient tout déchirer 20 ans après !

• Sautez, grimpez, nagez et explosez tout ce qui bouge dans 7 zones de carnage à plusieurs niveaux !

• Un monde de jeu magnifique composé de milliers de textures et sprites ciselés à la main ;

• Un arsenal d’armes toutes plus badass les unes que les autres, avec plusieurs modes de tir et munitions spéciales. Vos nouveaux meilleurs amis ? Des flingues à triple canon, des lance-grenades et des smart bombs thermoguidées !

• Un FPS à l’ancienne agrémenté d’inventions modernes, comme la localisation des dégâts et les transitions fluides entre les niveaux ;

• GÉNÉRATION PROCÉDURALE ? HOULÀ NON. Tous les niveaux sont faits à la main, avec tout ce qu’il faut d’effets classieux et de perversité !

• Une bande-son qui prend aux tripes, avec une authentique musique modulaire au format FastTracker 2.

Une équipe de héros du monde entier doit S’UNIR afin de protéger la Terre des envahisseurs extraterrestres maléfiques ! Cette armée de 100 « Wonderful Ones » (« Fabuleux combattants ») travaillent en équipe en utilisant leurs pouvoirs fantastiques respectifs pour créer toutes sortes de formes. Que ce soit à l’aide d’un poing géant ou d’une lame affûtée, ils se serviront de leur intelligence et de leurs pouvoirs pour surmonter les pièges et les menaces de l’ennemi ! Et le dernier membre de cette équipe de héros courageux, c’est vous.

The Wonderful 101: Remastered a été développé par PlatinumGames, les créateurs de la série Bayonetta, d’ASTRAL CHAIN, de NieR:Automata et de Metal Gear Rising: Revengeance ! Ce jeu sera le premier titre auto-publié par PlatinumGames et il s’agit d’une version remasterisée du jeu The Wonderful 101 original, publié par Nintendo et sorti en exclusivité sur la Wii U le 15 septembre 2013.

The Wonderful 101: Remastered offre la capacité inédite de contrôler 100 héros en même temps, avec des commandes fluides et une action dynamique qui sont la marque de fabrique de PlatinumGames. Le tout au sein d’une histoire palpitante mettant en scène des héros courageux et des amitiés fortes qui se dressent contre le mal. Il s’agit de la proposition la plus ambitieuse de PlatinumGames à ce jour.

Hideki Kamiya, le directeur artistique de The Wonderful 101, a supervisé cette version remasterisée et y a ajouté de nombreuses améliorations afin de s’assurer que ce jeu sera apprécié plus facilement et plus intégralement par l’ensemble des joueurs sur les diverses plates-formes. En outre, les visuels ont été améliorés, la fréquence d’images a été augmentée et les temps de chargement ont été réduits, le tout pour une meilleure expérience à tous les niveaux.