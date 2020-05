5 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Sorti sur Steam, le titre Genetic Disaster sortira le 29 mai pour un prix de 14.99€ sur l’eShop de la Nintendo Switch. Avec plus de 75 armes déjantés, les joueurs auront la possibilité d’améliorer leur héros grâce aux mutations.

Flyhigh Works a annoncé la sortie d’une version physique de Forager le 27 août, au prix de 3 960 yens pour la version normale ou de 5 280 yens pour une édition spéciale.

Only By Midnight est heureux d’annoncer que leur premier jeu – Curved Space – sera disponible cet automne sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

Il s’agit d’une version moderne et étourdissante du jeu de tir d’arcade classique, qui se déroule dans un univers surréaliste d’arènes spatiales. Les balles, les faisceaux et les étranges araignées d’énergie extraterrestre se courbent et se déforment à la surface des astéroïdes, des stations spatiales et des bandes de möbius défiant la physique. Tout cela accompagné d’une bande-son de synthétiseur inspirée des années 80.

Dans un futur lointain, l’humanité s’est mise à récolter l’énergie de gigantesques monstres-araignées d’une autre dimension. Curved Space apprend au joueur les astuces de ce métier dangereux grâce au mode Histoire qui fait tourner les têtes. Les joueurs vont faire exploser, fouetter et lacher la puissance des envahisseurs tout en essayant de maintenir leur propre réalité qui se fracture rapidement. Les choix de l’histoire feront évoluer les joueurs vers de nouvelles lignes de temps imprévisibles, et les choix de l’amélioration modifieront la façon dont les batailles se déroulent contre les énormes monstres boss de l’au-delà.

Les joueurs à la recherche d’un défi plus proche de l’arcade peuvent se plonger dans le mode Survie. Les power-ups doivent être judicieusement choisis et chaque capacité de navire doit être maîtrisée afin de repousser les hordes sans fin et croissantes. Pour ceux qui ont le droit de se vanter, il y aura un défi quotidien avec des classements en ligne pour cet authentique défi d’arcade.

Caractéristiques :

Action de tir à deux bâtons en 2D autour d’arènes 3D déformant la gravité.

Bande-son synthétisée de haute énergie avec les artistes Scandroid, Fury Weekend et 3Force.

Maîtriser les systèmes avancés des navires. Câbles énergétiques, boosters d’énergie et mode overdrive.

Un mode histoire non linéaire envoie les joueurs sur des lignes de temps imprévisibles à des fins étranges.

Scènes de style comique de l’artiste Heavy Metal Kyle Charles.

Des tonnes d’insectes extraterrestres étranges et merveilleux à combattre, des lasso et des sangsues d’où jaillit l’énergie.

Affrontez des batailles de boss massives à plusieurs niveaux en mode Histoire et survie.

Plus de vingt armes, des canons laser aux lames de lancement magnétiques.

Curved Space doit être lancé cet automne sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, avec une bêta publique (PC uniquement) prévue pour cet été.

L’éditeur Killmonday Games prépare la sortie de Little Misfortune sur la Nintendo Switch pour le 29 mai sur l’eShop à un prix de 19.99€.

Suivez les aventures de Misfortune Ramirez Hernandez, petite fille de 8 ans à l’imagination débordante partie en quête du bonheur éternel pour l’offrir à sa maman. Suivant les conseils de son nouvel ami Monsieur la Voix, Misfortune part à l’aventure dans la forêt, où des mystères s’apprêtent à être révélés et… où un peu de malchance l’attend.

Hamster publiera le jeu de tir Arcade Archives Raiders 5 sur la boutique Nintendo Switch eShop cette semaine (21 mai) au prix de 838 ¥ / 7,99 $. RAIDERS 5″ est un jeu de réflexion de tir qui est sorti sur UPL en 1985. Les joueurs ont pour objectif de s’échapper en détruisant toutes les cibles sur la scène.