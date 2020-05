11 nouveaux jeux annoncés ce matin sur Nintendo Switch

Belle matinée ce matin!

The Takeover, l’autre “Street of Rage 4”, arrivera sur Nintendo Switch le 4 juin.

Potata: Fairy Flower sortira lui le 6 juin sur l’eShop de la console hybride pour $8.99 / €8.99.

Missile Command: Recharged arrivera aussi sur Nintendo Switch, le 27 mai pour $2.99.

Après le portage de Yggdra Union: We’ll Never Fight Alone, Sting continu de sortir ces jeux sur Nintendo Switch. Le dernier en date à recevoir le traitement semble être le jeu de rôle Baroque. Sorti à l’origine sur le Sega Saturn en 1998, ce ne sera pas la première fois que Baroque verra une autre plateforme. Le titre a été disponible sur PlayStation, PlayStation 2, le PlayStation Network et la Nintendo Wii. Cette adaptation arrivera en 2020, et il n’y a actuellement aucun mot sur une sortie occidentale.

après une sortie au Japon, va t’on voir venir Shadowverse: Champion’s Battle en occident. Avec un nouveau logo anglais, une marque a été déposée à partir du 13 mars pour l’Europe et les États-Unis. Cette version de Shadowverse ne semble pas être basée sur le jeu mobile actuel, mais sur l’anime Printemps 2020 qui a commencé à être diffusé le mois dernier. Alors que le jeu n’était auparavant annoncé que pour le Japon, il semble que nous le verrons finalement se diriger vers l’Ouest.

Arc System Works annonce Kowloon Youma Gakuen Ki: Origin of Adventure, le remake du jeu de 2004, sur Nintendo Switch pour le 4 juin au Japon sur l’eShop.

When the Past was Around est un jeu d’aventure et de résolution d’énigmes de type point-and-click qui a pour thèmes l’amour, le détachement, le fait de lâcher prise, ainsi que le bonheur et la tristesse qu’une personne peut éprouver aux différents stades d’une relation. Chorus Worldwide annonce la sortie du jeu pour cet été sur Nintendo Switch.

Ceci est l’histoire d’Edda, une jeune fille d’une vingtaine d’années.

Comme toute personne de son âge, elle est perdue.

Elle s’est perdue sur le chemin qui devait lui permettre de réaliser ses rêves.

Elle s’est perdue sur le chemin qui devait lui permettre de trouver l’amour.

Jusqu’au jour où elle rencontra… le Hibou.

L’homme pour qui elle allait brûler de passion,

l’homme qui allait provoquer l’étincelle de laquelle naît une relation,

mais aussi l’homme qui allait lui briser le coeur.

Le jeu raconte l’histoire douce-amère d’une jeune fille et de son amant dans un univers onirique constitué d’une série de scènes hors du temps et des souvenirs. Chaque indice récupéré, énigme résolue et serrure déverrouillée aidera la jeune fille à retrouver son chemin et à révéler les secrets qui les lient elle et cet homme, mais qu’elle semble avoir oubliés…

Caractéristiques :

Un jeu à la fois personnel et universel traitant des mécanismes qui permettent aux individus de surmonter les douleurs du passé pour mieux faire face à leur avenir.

Ouvrez le coffre au trésor, buvez du thé ou faites la lessive ! Résolvez une multitude d’énigmes et mystères variés à travers divers objets et activités de la vie quotidienne.

Un voyage tendre et fantaisiste ayant pour cadre une série d’environnements réalistes entièrement dessinés à la main.

Des jours paisibles aux instants les plus angoissants, vous serez accompagnés par une bande sonore atmosphérique entièrement composée au violon.

Chorus Worldwide annonce aussi Rising Hell pour cet été sur Nintendo Switch.

G-Mode a annoncé trois autres titres de la série G-MODE Archives pour Nintendo Switch avec le jeu de combat Love Love Knuckle, le jeu de réflexion Pucchin Puzzle et le RPG Flyhight Cloudia 2.

G-MODE Archives 07 Love Love Knuckle

G-MODE Archives 08 Pucchin Puzzle

G-MODE Archives 09 Flyhight Cloudia 2

Allez, rapido, je vous propose le top des ventes sur l’eShop 3DS la semaine passée au USA.

Software

Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Pokemon Crystal Tomodachi Life Pokemon Yellow Zelda: Ocarina of Time 3D Super Mario Bros. 3 Pokemon Gold Pokemon Red Pokemon Silver Super Mario 3D Land Zelda: Majora’s Mask 3D Pokemon Omega Ruby Zelda: A Link Between Worlds Super Mario World Pokemon Alpha Sapphire Pokemon Ultra Sun Super Mario Maker for 3DS 3D Sonic the Hedgehog 2 Pokemon Blue Mario Kart 7

