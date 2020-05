Top des ventes de la semaine au Japon

Comme toutes les semaines, je vous propose de faire le point sur les ventes de la semaine au Japon d’après les chiffres du Famitsu (du 11 au 17 mai).Pas de gros changement dans le top 5 cette semaine, semaine forcement en baisse après la Golden Week.

La seule sortie de la semaine dans le Top 10 est le dernier pack Dragon Quest X Online. Seule la version Nintendo Switch a réussi à se classer, avec 5 657 unités vendues.

Les ventes sont en baisse importante pour presque tous les jeux cette semaine, à l’exception de Ring Fit Adventure. Il s’est vendu à 21 963 unités cette semaine (-3%), ce qui porte les ventes de LTD à plus de 900 000 unités (905 295 unités pour être précis). Il atteindra le cap du million d’unités dans les prochaines semaines, cap qui aurait du être franchi depuis un bail s’il n’y avait pas autant de rupture de stock. Au cas où vous vous poseriez la question : non, la demande est encore loin d’être satisfaite !

Sinon, en vrac:

Animal Crossing : New Horizons atteindra le cap des 4,5 millions la semaine prochaine. Et c’est sans compter les ventes numériques ! Les ventes s’élèvent actuellement à 4 480 117 unités ;

Mario Kart 8 Deluxe atteindra le cap des 3 millions d’unités en juin. Les ventes s’élèvent actuellement à 2 946 455 unités ;

Splatoon 2 atteindra le cap des 3,5 millions d’unités dans les prochaines semaines. Les ventes s’élèvent actuellement à 3 417 239 unités ;

Super Smash Bros. Ultimate atteindra le cap des 3,7 millions d’unités la semaine prochaine. Les ventes s’élèvent actuellement à 3 697 918 unités.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 129.659 / 4.480.117 (-33%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 21.963 / 905.295 (-3%)

03./03. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 11.229 / 908.337 (-39%)

04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.286 / 2.946.455 (-43%)

05./05. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.079 / 3.417.239 (-40%)

06./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.216 / 3.697.918 (-39%)

07./09. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 6.588 / 229.057 (-38%)

08./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.063 / 1.387.002 (-35%)

09./00. [NSW] Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-5 {Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online \ Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Sworn Friend Online \ Dragon Quest X: Legend of the Ancient Dragon Online \ Dragon Quest X: 5000 Year Journey to a Faraway Hometown Online \ Dragon Quest X: The Maiden of Thorns and the God of Destruction Online} <RPG> (Square Enix) {2020.05.14} (¥4.800) – 5.657 / NEW

10./06. [PS4] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 5.467 / 122.753 (-57%)

Pour mémoire, voici la liste des jeux ayant déapssé les 5 millions de ventes physiques au Japon :

Brain Age 2 (5.1 mil)

Animal Crossing Wild World (5.25)

Pokemon R/S (5.4)

Pokemon B/W (5.45)

Pokemon D/P (5.8)

Pokemon G/S (6.1)

NSMB 1 (6.3)

Super Mario Bros 1 (6.8)

Pokemon G/B (7.8)

En moins de deux mois, New Horzions est donc déjà en train d’arriver dans le panthéon des 9 meilleurs ventes de tous les temps, et sans le démat ! Sachant que les autres jeux de la listes se sont peu ou pas du tout vendus en démat, c’est hallucinant.

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch sont en baisse, avec 38 380 unités vendues. Les pénuries sont toujours très importantes (elles touchent les deux modèles, pas seulement la console classique), et les loteries sont le seul moyen d’obtenir une console au Japon pour le moment. Mais malgré cela, les ventes sont en hausse constante d’une année sur l’autre : la console s’est vendue à 32 564 unités au cours de la même semaine l’année dernière. Cette année, la Nintendo Switch s’est déjà vendu à plus de 2 millions d’unités (2 211 126 unités pour être précis), et le prochain million devrait arriver dans les prochains mois (quand exactement dépendra la fin de la pénurie). L’écart entre les ventes de 2020 et 2019 est de près d’un million. Les ventes de LTD s’élèvent actuellement à 13 594 557 unités vendues, dont 2 214 996 pour le modèle Lite, et 11 379 561 pour le modèle classique.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 38.380 | 78.732 | 32.564 | 2.211.126 | 1.268.655 | 13.594.557 | | PS4 # | 6.241 | 16.239 | 9.560 | 374.955 | 535.227 | 9.123.198 | | 3DS # | 1.028 | 1.711 | 2.529 | 25.819 | 114.920 | 24.521.966 | | XB1 # | 32 | 125 | 112 | 2.064 | 2.660 | 113.310 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 45.681 | 96.807 | 45.055 | 2.613.964 | 1.956.066 | 47.353.031 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW L | 10.483 | 19.988 | | 1.169.613 | | 2.214.996 | | NSW | 27.897 | 58.744 | 32.564 | 1.041.513 | 1.268.655 | 11.379.561 | | XB1 X | 20 | 102 | 60 | 1.397 | 1.881 | 20.039 | | XB1 S | 12 | 23 | 52 | 667 | 779 | 21.269 | |PS4 Pro| 4.235 | 8.399 | 3.988 | 139.784 | 191.082 | 1.534.754 | | PS4 | 2.006 | 7.840 | 5.572 | 235.171 | 344.145 | 7.588.444 | |n-2DSLL| 955 | 1.583 | 2.160 | 24.207 | 91.636 | 1.128.453 | | n-3DS | 73 | 128 | 369 | 1.612 | 22.193 | 5.887.527 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

NB : les données séparées sur le hardware pour la semaine 19 ne sont pas encore disponibles, de sorte que les données du graphique ne sont pas exactes (il s’agit de la semaine 18 + 19 / 2).