Journey To The Savage Planet enfin confirmé sur Nintendo Switch, aujourd’hui

Après des kilos de rumeurs et de listing, Journey To The Savage Planet sortira bien sur Nintendo Switch sur l’eShop comme en boutique.

Journey To The Savage Planet est disponible sur l’eShop dès maintenant aux États-Unis et sur “la plupart des territoires” pour 29,99 $. pour le moment, il n’est pas disponible sur le store fr. Pour la version physiques, il faudra attendre le 26 juin.

BIENVENUE DANS LE PROGRAMME PIONNIER ! En tant que nouvelle recrue de Kindred Aerospace – la quatrième entreprise d’exploration interstellaire au monde – votre mission est de déterminer si la planète ARY-26 est habitable pour les humains. Vous manquez peut-être d’équipement et d’expérience, mais on vous souhaite quand même bonne chance !

Votre mission, si vous l’acceptez :

• Jouez avec un ami – Jouez en solo ou en ligne avec un ami. Si vous en avez un.

• Explorez et répertoriez la faune et la flore. Découvrez d’étranges oiseaux sphériques, des plantes hallucinogènes, des orifices extraterrestres… Et puis, essayez de rester en vie.

• Aucune dépense n’a été épargnée * – vous disposez d’outils sympas et gratuits, comme un pistolet laser, un pack de fusées et une sonde. Mais si vous avez besoin d’autre chose, vous pouvez utiliser votre imprimante 3D pour transformer les déchets spatiaux en super objets.

• Êtes-vous seul ? – Vous avez droit à encore plus de mystères ! Terminez votre reconnaissance de la planète pour les découvrir. Vous saurez que la fin de la partie est proche lorsque vous entendez les mots « eau de m*rde au concombre » et trouvez le « trou de balle pourri ».

C’est parti pour l’aventure !

*Ou presque.