LA-MULANA 2 (Nintendo Switch) – Le test

Après une campagne de financement participatif couronnée de succès, le studio japonais NIGORO annonçait au cours de l’été 2018 la sortie de La Mulana 2. Titre mêlant le style de jeu Metroidvania aux aventures du célèbre Indiana Jones, il vous propose un voyage dans le monde du pixel et de la 2D à base d’énigmes et de temples mystérieux. Porté sur Switch, il est temps de sortir votre attirail d’aventurier épris de trésors et de justice !

« Je croyais que les archéologues étaient tout le temps dans les jupes de leur maman ! »

Comme le titre du jeu l’indique de manière évidente : il s’agit de la suite de « La Mulana », jeu au cours duquel le joueur incarnait le célèbre archéologue Lemeza Kosugi qui visitait les ruines de La Mulana tout en étant aidé par Xelpud (référence bien placée à Tortue Géniale!), personnage aussi atypique qu’attachant. Cependant, bonne nouvelle : il n’est pas utile d’avoir joué au premier pour tenter le second !

Alors que quelques années se sont écoulées, Xelpud tente de contacter son ami afin de l’avertir de l’arrivée d’une nouvelle menace. Cependant, ce n’est pas Lemeza qui viendra bouter les ennemis hors de notre monde, mais sa fille : Lumisa.

Ce jeu de plateforme, tout en 2D et en pixel, vous propose au départ un inventaire et des capacités limités qui s’étofferont au fur et à mesure de votre progression. Et cette dernière ne se fera pas de manière linéaire, loin de là !

En effet, le jeu propose une grande liberté : il est donc rapidement possible de prendre plusieurs chemins, et il est amusant de lire sur les forums dédiés à La Mulana 2 que les expériences des joueurs différent beaucoup, avec certains qui ont réussi à débloquer certaines zones/quêtes ou obtenir certaines capacités alors que d’autres ont fini le jeu sans.

« Le temps ne fait rien à l’affaire, c’est le kilométrage. »

Les améliorations que les joueurs débloqueront au cours de l’aventure sont nombreuses, et le jeu n’est pas avare ! Que ce soit pour les armes, les dialogues, les énigmes et les indices, il faudra faire preuve de mémoire afin de se souvenir de ce que tout le jeu offre au cours de l’aventure. Il n’est en effet pas rare d’obtenir des indices tôt dans le jeu qui serviront bien plus tard, ou inversement en fonction de l’ordre dans lequel vous exécuterez les choses.

Heureusement Lumisa dispose d’une tablette chargée en applications qui vous seront régulièrement d’une grande aide car La Mulana 2 n’est clairement pas là pour vous tenir la main, bien au contraire !

En bon jeu de plateforme qu’il est, le titre vous propose donc des déplacements mais aussi des sauts dont on ne peut modifier la trajectoire en plein vol et qu’il faudra savamment doser sous peine de tomber bien bas dans les ruines.

La barre de vie quant à elle aura tendance à se vider rapidement. Et ne comptez pas sur des bonus disséminés afin de regagner de la vie ! Il vous faudra récupérer des orbes verts laissés par les ennemis vaincus qui rempliront une jauge qui une fois chargée remplira automatiquement la barre de vie.

Chaque zone explorée se termine par un combat contre un boss aux dimensions souvent impressionnantes et dont il faudra comprendre le pattern afin d’espérer pouvoir le battre.

« Vous voulez parler à Dieu ? Alors allons lui parler ensemble. Je n’ai rien de mieux à faire ce matin. »

Les ruines que Lumisa visite sont riches en détails, avec des environnements superbes et des pièges mortels la plupart du temps sadiquement dissimulés.

La bande son et l’univers nous transposent immédiatement dans les années 90 et se marient parfaitement pour nous proposer un titre plaisant à jouer mais aussi à regarder. D’autant qu’un véritable effort a été réalisé afin de proposer un bestiaire riche et coloré.

A cela se rajoute des énigmes parfois retorses, ainsi que la nécessité de bien prendre en compte tous les indices dissimulés afin de ne pas se perdre dans les dédales de ruines. Il faudra donc multiplier les allers-retours, et ce sans sauvegardes automatiques et avec quelques rares points de sauvegarde (souvent un seul par zone). Il est donc souvent nécessaire de se téléporter à une borne en amont afin de sauvegarder son avancée dans le jeu avant d’aller se battre contre un boss, quitte à devoir refaire tout le trajet ensuite !

Nous noterons juste que le titre n’est pas traduit et qu’il est impératif de maîtriser la langue de Shakespeare si l’on ne veut pas passer à côté d’indices essentiels pour la bonne suite de l’aventure.