Disponible depuis fin avril, Trials of Mana (ou Seiken Densetsu III HD pour les puristes) est l’un des jeux du moment sur Nintendo Switch (et Ps4).

Square-Enix dévoile aujourd’hui quatre Wallpapers pour les fans du jeu.

Make every conference call an adventure with these custom #TrialsOfMana backgrounds! Download your favorite or dazzle your friends, classmates, and co-workers by rotating through them all! pic.twitter.com/B4DFnziZc6

— Mana Series (@ManaGame) May 20, 2020