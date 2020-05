La box Nintendo Switch de PGA Tour 2K21

Alors qu’Electronic Arts n’en publie plus depuis 2015, on apprend aujourd’hui que la simulation PGA Tour est de retour avec 2K games comme éditeur. Et comme 2K n’est pas EA, cette fois on a bien droit à une version Nintendo Switch, et pas des promesses en l’air.

Le jeu arrivera en même temps que les autres versions, le 21 aout, sur Nintendo Switch en physique et sur l’eShop. Habitudes de 2K obligent, il y aura surement un téléchargement obligatoire.

Les personnes qui précommanderont le jeu recevront le pack 2K/adidas Codechaos MyPlayer Pack comprenant des chaussures de golf adidas Codechaos BOA et un équipement 2K/adidas personnalisé, comprenant un polo sport performance, un pantalon Ultimate365 et un chapeau de tour, conçu par adidas Golf. Une édition numérique de luxe est également prévue avec le pack 2K/adidas Codechaos MyPlayer, ainsi que le pack “Golden Touch” comprenant un putter et un driver en or, et un pack 2300 VC, qui peut être utilisé pour débloquer des articles cosmétiques dans le jeu.