The Silver Case, Killer7, Killer is Died et d’autres jeux de Suda51 à venir sur Switch?

Alors que No More Heroes 3 se fait toujours attendre et que certains attendent même une version Switch des 2 premiers jeux de la série, il semblerait que Suda51 ait fait une apparition durant un évènement online du Momocon. Notre homme aurait évoqué le cas de plusieurs jeux demandé sur Switch: The Silver Case, Killer7 ou encore Killer is Dead. On vous laisse ici les propos reporté sur Nintendoeverything traduit en français. Cela laisse quelques possibilités d’annonces à venir, ce qui pourrait éventuellement vous aider à patienter avant la sortie toujours à une date inconnue de No More Heroes 3 sur Switch.

Voici ce que le traducteur de l’évènement rapporte:

“Tout d’abord, The Silver Case – c’est un jeu dont il rêve de voir le retour sur Switch. Il y a eu des discussions autour du projet. Pour le moment, il n’a rien de concret à dire dessus mais il y a eu des discussions et il fait tout son possible pour de ce rêve une réalité. Pour ce qui est des autres jeux – pour faire simple en ce qui concerne Killer7, il s’agit de voir avec Capcom. Il n’y a pas grand chose que Grasshopper puisse faire à ce sujet donc encore une fois cela dépend entièrement de Capcom. Pour Killer is Died, c’est quelque chose qu’il devra essayer de voir avec Kadowaka Games. Les droits sur le jeux sont divisés entre différents acteurs ce qui rend la chose compliqué. Mais il s’agit néanmoins de plusieurs titres qu’il adorerait voir arriver sur Switch, si possibilité il y a. On peut suposer à l’heure actuelle que le plus probable d’entre eux est The Silver Case.”

La rédaction de Nintendoeverything ajoute que durant le stream Suda51 a fait part de son grand intérêt pour un remake du jeu DS: Flower, Sun and Rain. Il ne peut rien confirmé à cette heure mais il aurait discuté avec un studio dans l’optique que cela se réalise.

Seul l’avenir nous dira ce qu’il en est. Pour ceux qui n’en peuvent plus de patienter et qui ne l’ont toujours pas fait, notez que le dernier titre de Suda51 à ce jour est disponible sur Switch. On vous laisse éventuellement découvrir Travis Stikes Again: No More Heroes via notre test!