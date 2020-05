Au Japon, Atlus résume ce qu’il faut savoir de Catherine Full Body for Nintendo Switch

A l’approche de la sortie de Catherine Full Body for Nintendo Switch pour ce 2 Juillet à venir, Atlus met à jour le site du jeu avec une petite session de Question – Réponse. Histoire de s’informer sur cette version du jeu et savoir ce que celle-ci vous proposera par rapport à ses homologues PSVita et PS4 disponibles depuis quelques temps déjà. Catherine est un genre de jeu de mature de Casse-tête original d’Atlus, né des premiers prototypes d’un certain Persona 5, disponible depuis un moment sur la précédente génération de console et ayant acquis une certaine notoriété dans son genre. Le Full Body est un Remaster et version complète du jeu. Pour ceux que ça intéresse, voici ce que nous apprend le site japonais ci-dessous. A retenir, qu’une démo semble être en préparation, il ne reste plus qu’à attendre.

Question: Quelles sont les différences entre cette version et les jeux PS4/PSVita?

Réponse: Le jeu de base est le même que Catherine Full Body sur PS4/PSVita.

Ci-dessous les particularités de la version Switch de Catherine Full Body for Nintendo Switch

Dans Catherine Full Body for Nintendo Switch, les DLC payants des jeux PS4/PSVita sont disponibles dès le début. Les DLC en question sont listés ci-dessous.

Le casting complet des “Voix idéales” de Catherine

Les Lunettes Nero

Le pack spécial Persona 5 avec le personnage jouable Joker

Pack de nouveaux personnages jouables

De plus, concernant le casting des “Voix Idéales”, 3 nouvelles voix listé ci-dessous ont été ajouté spécialement, portant le nombre de doublage possible pour Catherine à 14 voix au choix.

Healing Flower / Hanazawa Kana (ndlr: Elue meilleure voix en 2015 et 2018; dans l’animation a doublé entre autre pour Angel Beats ou la série Monogatari / dans le Jeu vidéo a doublé entre autre pour Tales of Graces ou The Great Ace Attorney)

(ndlr: Elue meilleure voix en 2015 et 2018; dans l’animation a doublé entre autre pour Angel Beats ou la série Monogatari / dans le Jeu vidéo a doublé entre autre pour Tales of Graces ou The Great Ace Attorney) Cheeky Senpai / Taketatsu Ayana (ndlr: Connue pour avoir souvent interprété des personnages de type “Tsundere”; actrice de voix surtout pour de l’animation notamment K-ON ou encore Date A Live)

(ndlr: Connue pour avoir souvent interprété des personnages de type “Tsundere”; actrice de voix surtout pour de l’animation notamment K-ON ou encore Date A Live) Intelligence Beauty / Inoue Marina (ndlr: Actrice de voix dans divers anime et jeu vidéo, dans l’animation a doublé entre autre pour L’attaque des Titans ou la série Monogatari / Dans le jeu vidéo a doublé entre autre pour Tales of Hearts ou Valkyria Chronicles)

L’Image Song des versions PS4/PSVita “Re:set” par le groupe SEKAI NO OWARI, n’est pas inclue dans Catherine Full Body for Nintendo Switch

Question: Y a-t-il une édition limité?

Réponse:Il n’y aura qu’une seule édition physique de Catherine Full Body for Nintendo Switch. Concernant les premiers jets de celle-ci, il y aura un packaging spécial avec quelques autres illustrations de jaquette.

Concernant ces jets, ils seront en quantité limité et on recommande de précommander rapidement afin d’avoir une chance d’avoir ces illustrations.

Cette édition “Day One” n’est disponible qu’en physique et n’existe pas en dématérialisé.

*ndlr: Ces offres concernent le marché japonais

Donnez plus de charme en “emballant” soigneusement votre jeu

Question: Y a-t-il des éditions spéciales en boutique?

Réponse: Il y a des éditions originales proposés par des boutiques. Il y a même quelques offres originales et limité proposées par quelques établissements. Pour plus de détail, on vous invite ici.

*ndlr: Ces offres concernent le marché japonais

Question: Une démo est-elle disponible?

Réponse: Nous préparons la mise en ligne d’une démo. Lorsque la date de sortie de cette démo sera fixé, nous vous l’annoncerons.

Question: Avons-nous besoin de souscrire à des services afin de profiter du Online Arena (Jeu en ligne)?

Réponse: Afin de jouer en ligne, il faudra s’abandonner au service payant Nintendo Switch Online.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site du Nintendo Switch Online

Question: Est-il possible de jouer sur Online Arena avec les joueurs des versions PS4/PSVita?

Réponse:Il ne sera pas possible d’affronter les joueurs des versions PS4/PSVita

Question: Est-ce compatible avec la Nintendo Switch Lite?

Réponse: Le jeu est compatible Nintendo Switch Lite

Question: De combien d’espace de stockage ai-je besoin pour la version digitale?

Réponse: La version Digitale nécessitera plus de 11,4Go d’espace de stockage.

*L’installation du jeu sur votre console peut nécessiter plus d’espace que le poids indiqué.

Question: Peut-on jouer à 2 sans avoir à acheter d’autres manettes?

Réponse: En partageant vos Joy con, il est possible de jouer à 2 sur Nintendo Switch.

Question: Est-il possible de jouer à 2 en connexion local?

Réponse: Si 2 joueurs possèdent chacun leur jeu et la console, le jeu à 2 en local est possible.