Freedom Finger (Nintendo Switch) – Le test

Dans la vie, parfois, on rencontre des personnes particulièrement originales et qui retiennent toute notre attention. Que ce soit par leur talent, leur intelligence ou leur humour, elles se démarquent. C’est exactement le cas ici pour Freedom Finger, un OVNI vidéoludique.

God bless America !

Le major Cigar, chef des armées américaines, vous donne pour mission de secourir une équipe scientifique qui fait des recherches sur la lune. Du moins, c’est ce qu’il prétend …

Votre commandant est un véritable cliché de l’américain moyen, à savoir en surpoids, buvant des bières et préférant la force à la réflexion. Certains pourront y voir une véritable critique de la société américaine.

Répondre aux ordres de ce chef à l’humour bien trempé ne sera pas aisé car de méchants communistes russes et chinois se dresseront sur votre chemin. A vous de répandre la liberté et la démocratie à travers l’espace !

Let’s rock baby !

Freedom Finger est un jeu de tire à défilement latéral qui vous plonge dans un univers totalement loufoque aux allures de cartoon. Vous incarnez Gamma Ray, un étrange vaisseau spatial en forme de … doigt d’honneur. Oui oui, un doigt d’honneur qui tire des boules de laser bleu ! Ce vaisseau est vraiment spécial car il permet de donner des coups de poings mais aussi d’attraper les ennemis pour soit les utiliser comme projectiles, soit utiliser leur capacité spéciale. Pour couronner le tout, vous jouerez sur une bande son Rock et Electro d’une énorme qualité. La musique fait en effet partie intégrante du jeu car chaque niveau suit le rythme de la chanson. Peu d’ennemis ? La musique est calme. Lorsque tout à coup la batterie et les guitares électriques se réveillent de concert pour faire apparaître à l’écran de nombreux ennemis ! Parfois, la musique et les ennemis se figent en même temps, puis repartent de plus belle main dans la main. Lors des premiers parcours d’un niveau, on sursaute souvent de manière jouissive en découvrant la musique et les ennemis à l’écran. Preuve de cette adéquation entre musique et jeu, un niveau dure … le temps d’une chanson.

Un jeu survitaminé

Des personnages et des ennemis loufoques, un vaisseau spatial original et une musique qui détonne. Mais qu’en est-il une fois la manette en main ? Les sensations sont très bonnes ! Il existe une dizaine de tableaux différents pour un total d’une quarantaine de niveaux, tous différents par leur musique, leur rythme et leur difficulté. A certains moments, on se surprend à sourire tout seul devant son écran tellement on prend plaisir à détruire les ennemis extraterrestres ou ces maudits communistes. On est parfois submergés par les ennemis et on essaie de réduire leur tout en ne se prenant pas de dégâts. Vu que vous ne réussirez que rarement du premier coup, vous essaierez ensuite d’utiliser au maximum les capacités de votre vaisseau en capturant des ennemis pour vous donner une puissance de feu supplémentaire. Et vous aurez le choix ! En effet, les ennemis sont très nombreux et variés. Vous aurez donc diverses possibilités d’améliorations mais attention, si vous êtes touché, pour perdrez votre ennemi de la main. Vous l’aurez peut-être compris, Freedom Finger est un jeu exigeant. Heureusement, vous pourrez modifier les paramètres du jeu comme bon vous semble afin de rendre la difficulté plus abordable. Et si vous n’arrivez pas à finir un niveau dans le mode histoire, vous pourrez quand même jouer au niveau suivant via le mode Arcade. Enfin, une fois un niveau terminé, vous pourrez tenter de le refaire pour obtenir un meilleur score et monter dans le classement en ligne.