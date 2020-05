Headliner: NoviNews (Nintendo Switch) – Le test

Développé par Unbound Creations et sorti d’abord sur PC en 2018 puis sur Switch le 5 septembre 2019, Headliner : Novinews est un jeu narratif dans lequel vos choix seront déterminants dans l’aventure. Et comme son nom anglais l’indique, vous incarnerez le rédac chef d’un journal important du Novistan, pays fictif au bord d’une crise épidémique. Plongez avec nous dans une aventure narrative poignante, aux sujets controversés et à l’actualité difficile.

Bienvenue chez Novinews

Et nous n’avons jamais été autant dans l’actualité que dans Headliner : Novinews. Le monde subit une crise épidémique qui n’a jamais été vécue auparavant. Les dirigeants du Novistan sont au cœur de l’actualité, en plus d’autres problèmes « à sujets ». Vous venez d’être embauché chez Novinews, le plus grand journal du pays. Et en tant que nouveau rédacteur en chef du journal, vous allez devoir choisir quels articles publiés chaque jour. Vos choix influent directement le jeu, que ce soit dans les décors ou dans les actions et discussions de la foule. Nous y reviendrons. Commençons par le début. Sachez tout d’abord que votre aventure se déroule durant 14 jours. Chaque journée se découpe en trois étapes. La première, c’est la réunion journalière avec le grand boss, qui vous fera un topo de vos choix de la veille, ainsi que des actualités importantes à aborder. Il n’hésitera pas à vous mettre en garde sur la façon de traiter certains sujets. En effet, dire du positif d’une marque que personne ne connait (mais qui s’avérera négatif sur le long terme, pour ne pas en dévoiler plus) peut mener à une augmentation de votre salaire ; salaire que vous recevez justement lors de votre réunion quotidienne. À contrario, publier des articles qui n’ont rien à voir avec l’actualité, ou être contradictoire dans l’affirmation de certains sujets, peut vous faire perdre de l’argent. Passée la réunion, il ne vous restera plus qu’à accepter ou refuser les différents sujets qui vous seront proposés par les différents rédacteurs. Encore une fois, chacun de vos choix se verra immédiatement dans la rue, et c’est la deuxième étape de votre journée.

En direct du Novistan

Après une (pas si) longue journée de taf, rien ne vaut de flâner dans la rue avant de rentrer chez soi, non ? Et bien cela va dépendre de ce que votre journal a publié. En effet, en rentrant chez vous, vous passerez devant pas mal d’infrastructures, comme un bar, un poste de police ou même un hôpital. Il vous sera alors possible de discuter avec quelques PNJ que vous croiserez tous les jours et qui seront largement influencés par vos choix (le gérant d’un magasin nous a refusé l’entrée parce que nous avons dénigré l’État). C’est cette partie de votre journée qui est la plus intéressante, car c’est surtout ici que vos décisions seront les plus visibles. Certains jours, il ne se passera rien. Mais d’autres… On ne va pas vous spoiler, mais sachez que certains événements reviendront systématiquement à chacune de vos parties. D’autres se réaliseront en fonction des articles publiés par Novinews. Et ce qui est dingue, c’est que chaque choix est différent et influe votre partie ! Pour un jeu indépendant, c’est assez fou. Surtout lorsqu’à certains (trop rares) moments, le jeu lui-même vient à briser le quatrième mur. La troisième et dernière étape sera votre retour dans votre appartement. C’est la partie la plus simple et la plus rapide. Vous pouvez interagir avec certains objets que vous aurez achetés. Certains d’entre eux peuvent donner des indices sur l’impact de vos choix quotidiens. Il est même possible de recueillir un chien errant, d’en prendre soin et de suivre son état de santé durant ces 14 jours d’aventure.

Des sujets poignants, des décisions difficiles

Alors, au final, est-ce que le gameplay et le scénario valent le détour ? Est-ce que nos choix seront vraiment pris en compte ? À toutes ces questions, nous vous répondons un énorme oui ! Même si l’aventure est très textuel et que la majorité du gameplay se résume à choisir quelle phrase dire, à quel moment, à quel PNJ, ou bien quels articles faut-il publier, ce qui fait la force de Headliner : Novinews, c’est toute la diversité des choix proposés. Nous avons lancé et fini deux parties au total pour écrire ce test. En fonction de notre avis sur tel sujet, nous n’avons pas eu les mêmes répercussions dans la rue, ni non plus avec les PNJ ! Par exemple, lors de notre première partie, nous avons mis en garde la population contre une nouvelle boisson alcoolisée qui se vante de ne pas rendre saoul et ne pas créer de dépendance. Lors d’une soirée dans un bar avec votre frère, celui-ci va obligatoirement inviter votre personnage à tester un verre de cette boisson. Lors de notre deuxième partie, nous avons promu cette boisson. Là, non seulement la population a eu une meilleure opinion pour cet alcool, mais lors de la même scène avec notre frère, nous avons eu le choix d’accepter de boire ce verre ou non, voir même de le lui payer ! Vous maîtrisez l’actualité ainsi que les opinions du peuple novistanais. Et même si refaire le jeu plusieurs fois pousse à voir les limites des choix proposés, sachez que de nouveaux articles et PNJ seront disponibles quand vous finirez une partie. En ce qui concerne le scénario, malgré quelques incohérences rencontrées par-ci, par-là, il se laisse suivre avec grand plaisir. Nous avons même eu du mal à lâcher la manette lors d’une fin de journée, tellement l’histoire et nos choix prenaient d’ampleur au fil des jours.

Théorie du complot

Qui dit choix multiples, dit bonne durée de vie et rejouabilité. Certes les événements principaux seront toujours les mêmes. Mais le reste s’adapte à votre point de vue, votre vision des choses et à l’actualité que vous choisissez. Vous ne soutenez pas le premier ministre dans son combat contre un pays voisin ? Gare à vous et vos proches, vous serez peut-être suivis et recevrez des menaces. Vous préférez soutenir les petits commerces locaux et dénigrez la mondialisation ? Ne vous étonnez pas de voir une grande surface étrangère brûler lorsque vous rentrerez chez vous. Nous radotons, mais c’est vous qui influencerez la ville. Vous êtes au pouvoir et quoiqu’il arrive, ce sera à vous d’assumer vos responsabilités. Et comme nous l’avons dit au tout début de ce test, nous sommes dans une situation qui rencontre un fort écho à celle que nous vivons réellement aujourd’hui (la crise du CoVid-19, les différences politiques, la santé et les médicaments, les drogues..). De quoi peut-être faire passer des messages et nous confronter plus directement à nos propres responsabilités ? En tout cas, rien que pour la force des sujets cités, nous tirons notre chapeau à Unbound Creations.

Novistan 2077

Il nous reste quelques points à détailler. Commençons par la réalisation graphique. Si les personnages dans la ville sont rustiques au possible, les designs des différents PNJ lorsqu’on leur parle sont plutôt réussis. Leurs émotions sont visibles directement à l’écran, de quoi bien s’immerger dans nos discussions. L’ambiance n’est pas en reste non plus. La ville est très bien réalisée (pour une production indépendante), et la bande-son qui l’accompagne retranscrit à merveille le côté Neon-City, voir néo-cyberpunk. L’OST ne restera pas dans nos oreilles à jamais, mais c’est largement suffisant pour nous faire plonger dans cette ville à l’ambiance si particulière. Petit point noir par contre : lorsque nous sommes dans la rue et que certains passants discutent, les textes sont cachés par des éléments du décor en premier plan.