Il y a des jeux qui, sans crier gare, nous font monter les larmes aux yeux. C’est le cas d’and Roger, un titre déjà sorti en juillet 2025 et qui connaît une nouvelle sortie en version Nintendo Switch 2 près d’un an plus tard, le 17 mai 2026. C’est l’occasion rêvée de découvrir ce roman interactif disponible sur l’eShop au prix de cinq euros.
Un sublime roman interactif, poétique et doux
and Roger est un roman interactif très court (une heure) dont il convient de ne pas trop parler pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte. Nous atterrissons dans le personnage d’une petite fille qui s’aperçoit que la personne assise dans le canapé de son salon n’est pas son père. Prise de terreur, elle va tout faire pour s’enfuir.
and Roger est donc un roman interactif. Nous allons donc suivre une histoire, mais, à la différence de nombreux jeux narratifs, toutes les séquences sont saupoudrées de mini-jeux, jouables à la fois à la manette mais aussi avec le mode souris des Joy-Con 2.
Les mini-jeux sont très accessibles. Nous allons par exemple, tel un Simon, devoir mémoriser des actions de la vie quotidienne pour nous brosser les dents. Nous devrons à d’autres moments déplacer latéralement l’aspirateur pour qu’il puisse avaler toutes les saletés.
Les mini-jeux jouent avec les codes de la vie quotidienne et du jeu vidéo, brisant régulièrement le quatrième mur avec intelligence : dès les premières minutes, and Roger joue de nos habitudes avec de fausses conditions d’utilisation et un faux questionnaire.
La prise en main est très simple. À la manette, seuls un bouton et le joystick sont nécessaires. Si certains mini-jeux sont un peu plus longs et compliqués avec cette méthode, ils restent néanmoins très faciles. Le jeu nous guide par ailleurs en cas de difficultés rencontrées sur notre chemin. Avec le mode souris, tout devient même plus simple et le curseur devient moins rigide.
and Roger est un sublime roman interactif. Sa narration est soignée, poétique, douce, presque parfaite, et le jeu arrive à enchaîner les moments de tendresse, d’angoisse et de tristesse avec une maîtrise rare.
Dès les premières minutes, le développeur-scénariste capte notre attention avec une accroche efficace et, à partir de là, nous ne lâchons plus le jeu jusqu’à sa résolution. La thématique n’est pas forcément originale, cependant la façon dont l’auteur s’empare de ce sujet est à la fois intime, mystérieuse et créative.
L’idée de mélanger ce visual novel à des mini-jeux cohérents avec la thématique donne une interactivité rare. Nous vivons l’histoire en compagnie du personnage, nous vivons les péripéties qui l’accompagnent, et l’empathie pour la protagoniste s’en retrouve décuplée.
Un jeu à faire de toute urgence
Nous avons été touchés en plein cœur, et il est rare qu’un jeu vidéo soit si émouvant qu’il arrive à nous faire pleurer. and Roger est une magnifique œuvre qui mérite tous les éloges du monde.
Il y a quelques petits défauts, comme un très léger ralentissement en termes de rythme dans le chapitre 3, ainsi que des changements de luminosité parfois brutaux pour nos yeux affaiblis, cependant ces micro-détails ne sont rien comparés à la puissance émotionnelle de ce jeu.
Le prix est idéal : oui, le jeu est très court, sans aucune rejouabilité, mais à cinq euros, le contenu est clairement à la hauteur des attentes. Là encore, il est rare d’avoir un jeu à la fois si peu cher et si qualitatif. and Roger est le jeu idéal à réaliser le soir à la place de son film ou de sa série.
Les graphismes sont simples mais sublimes. Là encore, le développeur joue avec les couleurs, la lumière et la cadre pour nous proposer un ensemble d’une beauté rare, parfois dissonant, parfois poétique, mais toujours juste. Le cadre très « bande dessinée », avec ses bandes qui défilent latéralement, donne là encore une belle fluidité au titre.
La bande-son n’est pas en reste : le musicien maîtrise son sujet, capable d’alterner les musiques douces, joyeuses et terrifiantes. Il est toujours juste, avec une partition qui réussit le dur mélange d’être émouvante tout en restant assez en retrait pour ne pas nous détourner du récit.
Maintenant, une question nous taraude : pourquoi and Roger sort-il en deux versions distinctes ? La version Nintendo Switch est parfaitement jouable (même si certains mini-jeux sont plus simples en mode souris), et une mise à jour gratuite semblait plus adaptée au vu du peu de changements. Nous sommes aussi étonnés de l’absence de tactile qui aurait pu être très agréable en mode portable. Malgré tout, and Roger reste un fabuleux jeu, à essayer peu importe la console que vous possédez.
Nous vous joignons une vidéo de trente minutes pour accompagner le test pour voir si le jeu vous plaît. Attention, cela représente presque la moitié de l’expérience, et nous vous conseillons de ne jeter que quelques coups d’œil furtifs pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte.
Conclusion
and Roger est une magnifique pépite. Ce roman interactif arrive à nous transporter très rapidement dans son univers, et une fois lancés, nous n’arrivons plus à nous arrêter. Avec ses mini-jeux omniprésents, à la fois simples et pertinents par rapport au récit, and Roger réussit un magnifique tour de force et finit même par nous laisser en larmes. Nous ne pouvons que vivement recommander and Roger si vous ne l’avez jamais fait. L’expérience a beau être courte (une heure), cette durée de vie est largement compensée par son tout petit prix. La version Nintendo Switch 2 n’apporte que le mode souris en plus, donc peu importe votre console, n’hésitez pas si vous n’avez pas encore essayé le jeu.
LES PLUS
- Une pépite à essayer, tout simplement
- Un roman interactif vraiment interactif
- Des mini-jeux simples mais pertinents
- Une écriture mature, subtile, poétique
- Des moments de tendresse, de peur, de tristesse
- Des graphismes réussis avec un côté bande dessinée
- Les jeux avec le cadre et la couleur
- Une musique sublime et à la fois intelligemment en retrait
- Seulement cinq euros
LES MOINS
- Un tout petit temps faible au chapitre 3
- Des changements de luminosité qui peuvent faire mal aux yeux
- Pas de tactile
- Aucun intérêt à prendre sur Nintendo Switch 2 si vous l’avez déjà fait
Détail de la note
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Gameplay
0
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Scénario
0
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Contenu / Prix
0
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Graphismes
0
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Bande-son
0
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