Il y a des jeux qui, sans crier gare, nous font monter les larmes aux yeux. C’est le cas d’ and Roger , un titre déjà sorti en juillet 2025 et qui connaît une nouvelle sortie en version Nintendo Switch 2 près d’un an plus tard, le 17 mai 2026. C’est l’occasion rêvée de découvrir ce roman interactif disponible sur l’ eShop au prix de cinq euros.

and Roger est un roman interactif très court (une heure) dont il convient de ne pas trop parler pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte. Nous atterrissons dans le personnage d’une petite fille qui s’aperçoit que la personne assise dans le canapé de son salon n’est pas son père. Prise de terreur, elle va tout faire pour s’enfuir.

and Roger est donc un roman interactif. Nous allons donc suivre une histoire, mais, à la différence de nombreux jeux narratifs, toutes les séquences sont saupoudrées de mini-jeux, jouables à la fois à la manette mais aussi avec le mode souris des Joy-Con 2.

Les mini-jeux sont très accessibles. Nous allons par exemple, tel un Simon, devoir mémoriser des actions de la vie quotidienne pour nous brosser les dents. Nous devrons à d’autres moments déplacer latéralement l’aspirateur pour qu’il puisse avaler toutes les saletés.

Les mini-jeux jouent avec les codes de la vie quotidienne et du jeu vidéo, brisant régulièrement le quatrième mur avec intelligence : dès les premières minutes, and Roger joue de nos habitudes avec de fausses conditions d’utilisation et un faux questionnaire.

La prise en main est très simple. À la manette, seuls un bouton et le joystick sont nécessaires. Si certains mini-jeux sont un peu plus longs et compliqués avec cette méthode, ils restent néanmoins très faciles. Le jeu nous guide par ailleurs en cas de difficultés rencontrées sur notre chemin. Avec le mode souris, tout devient même plus simple et le curseur devient moins rigide.

and Roger est un sublime roman interactif. Sa narration est soignée, poétique, douce, presque parfaite, et le jeu arrive à enchaîner les moments de tendresse, d’angoisse et de tristesse avec une maîtrise rare.

Dès les premières minutes, le développeur-scénariste capte notre attention avec une accroche efficace et, à partir de là, nous ne lâchons plus le jeu jusqu’à sa résolution. La thématique n’est pas forcément originale, cependant la façon dont l’auteur s’empare de ce sujet est à la fois intime, mystérieuse et créative.

L’idée de mélanger ce visual novel à des mini-jeux cohérents avec la thématique donne une interactivité rare. Nous vivons l’histoire en compagnie du personnage, nous vivons les péripéties qui l’accompagnent, et l’empathie pour la protagoniste s’en retrouve décuplée.