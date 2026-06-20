SUMMERHOUSE est un bac à sable édité par Future Friends Games et développé par une seule personne, Friedemann. Si ce nom vous parle, c’est normal, puisqu’il a déjà travaillé sur les titres Islanders, Pizza Possum et Superflight. Ce jeu qui veut mettre en avant la détente et la création va-t-il remplir son objectif ? C’est ce que nous allons voir…

Notre créativité est notre seul limite

SUMMERHOUSE est donc un jeu de bac à sable avec pour seul objectif de créer un minuscule quartier en bâtissant des maisons comme bon nous semble, le tout sur quatre décors de carte postale que sont la mer, la montagne, la ville et le désert. Le but ? Se détendre, tout simplement. Une fois que nous avons sélectionné l’endroit où nous souhaitons nous rendre, nous pouvons nous mettre à construire des maisons de toutes pièces, donnant alors une âme à notre environnement. Ici, pas d’objectifs ni d’indications : nous sommes libres. En assemblant certains blocs d’une manière précise, nous pouvons débloquer des « réalisations » — c’est ainsi que le jeu nomme ses petites animations ou éléments cachés (un habitant à sa fenêtre, un chat, etc.). Si cela n’apporte pas de nouvelles pièces de construction majeures, cela offre une petite satisfaction personnelle et donne de la vie à nos créations.

Un bac à sable dépaysant mais qui montre vite ses limites

En termes de contenu, SUMMERHOUSE ne propose pas pléthore de choix de murs, de portes, de toits, de fenêtres ou autre éléments pour décorer nos maisons. On a donc vite l’impression de faire le tour du jeu. Le but ici n’est pas de construire le plus grand quartier mais de bâtir en toute détente, par une belle journée ensoleillée, une douce nuit ou un temps pluvieux dans de très beaux décors dépaysants possédant chacun sa propre ambiance. Bref, le jeu invite les joueurs à construire leur quartier comme ils l’entendent et à explorer les possibilités offertes avec les éléments mis à disposition

Une adaptation console apaisante mais qui peine à convaincre

Côté réalisation, SUMMERHOUSE réussit ce qu’il cherche à faire, à savoir, créer nos quartiers au calme grâce à des graphismes colorés qui arrivent à nous transporter dans l’univers choisi. Petit plus, une option est disponible pour pixeliser le tout : arrière-plan comme premier plan. La bande-son est minimaliste avec des musiques douces et des bruitages qui s’adaptent à la météo sélectionnée. Malheureusement, à côté de cela, le jeu peine à convaincre au niveau de la prise en main. En effet, quand on parle d’un jeu bac à sable, c’est vraiment le cas. Nous sommes lâchés sans aucune indication et la prise en main de la manette n’est pas ce qui a de plus intuitif pour construire nos maisons, changer de pièce ou de météo, utiliser les outils de retour en arrière, de destruction, etc. On regrette également l’absence de support de l’écran tactile de la console en mode portable.