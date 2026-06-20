Arriver sur un spin-off sans avoir touché à l’œuvre originale est toujours un exercice périlleux. C’est le défi proposé par ASTLIBRA Gaiden: The Cave of Phantom Mist. Encensé par une communauté de niche, le titre de KEIZO nous a pourtant fait l’effet d’une douche froide dès les premières minutes que nous avons passées en combat. Derrière ses promesses d’action-RPG généreux se cache une rigidité manette en main qui pourrait bien décourager les joueurs habitués aux standards modernes de la 2D. Une fois cette première impression dépassée, que nous réserve ce DLC devenu standalone d’une licence culte ?

Un jeu moderne façon rétro

Étant assez friands d’action-RPG, nous étions vraiment curieux de découvrir ce qu’allait nous réserver cette licence à laquelle nous n’avions jamais eu l’occasion de jouer.

Ce jeu est un spin-off du jeu ASTLIBRA Revision, un jeu où une équipe de héros est au cœur de celui-ci afin de défendre un monde d’une invasion de monstres (de façon vraiment succincte). Cet épisode se déroule donc pendant le jeu principal où nos héros sont partis à l’aventure et où un village est menacé à son tour par des monstres. Comme personne n’est là pour défendre le village, c’est à la fille du boulanger qu’est dévolue la tâche d’aller chercher les héros en explorant la grotte de la brume fantôme (The Cave of Phantom Mist). Cette introduction un peu originale nous a poussés rapidement à vouloir en découvrir plus. Le premier contact a été assez gratifiant car visuellement le jeu est vraiment joli. C’est une 2D colorée et détaillée qui nous donne envie d’explorer pour voir ce qu’elle nous réserve. Notre personnage se meut de façon conventionnelle dans ce décor avec des plateformes et des portes interconnectées. Tout se fait de manière horizontale où, quand on rentre dans une porte, la scène change de plan pour nous montrer l’endroit où l’on arrive. Cela donne à ce jeu une aura de jeu rétro des années 2000 à laquelle nous n’avons pas été insensibles. Notre héroïne commence donc assez rapidement son exploration de cette fameuse grotte.

Une rigidité de combat sauvée par une évolution addictive

On rentre assez vite dans l’action pour le meilleur et pour le pire quand on a joué à pas mal d’action-RPG. Le déroulé du jeu est assez simple. Vous descendez dans la grotte et le but est de trouver le levier qui vous ouvrira le niveau suivant en explorant différentes portes. Une fois que vous êtes descendus de dix niveaux, il y a un boss à affronter pour ensuite descendre dans les niveaux d’un nouveau biome. Les ennemis sont donc très petits et faibles dans les premiers niveaux pour augmenter leur taille et leur puissance dans les derniers. Cette structure simple est facile à comprendre mais manque malgré tout de variété. Notre personnage se prend rapidement en main avec des touches simples pour frapper et sauter. L’action est vite frénétique avec pas mal d’ennemis à l’écran. La variété d’armes est vraiment plaisante, on peut utiliser des armes qui vont des dagues jusqu’au marteau, avec la vitesse d’attaque correspondante. Elles intègrent aussi une notion de poids, si bien qu’en portant un marteau, vous serez plus puissante mais aussi plus lente pour vous déplacer et éviter les attaques ennemies. Vous devez donc vous adapter à l’arme utilisée et à l’ennemi que vous avez en face de vous. L’aspect le plus déplaisant des combats concerne leur rigidité. Si l’action est rapide, le peu d’animations dans les mouvements d’attaque et de saut rend les combats assez peu intéressants. Pour être plus précis, les animations sont hachées, les hitboxes parfois approximatives, et l’héroïne manque de répondant. Au lieu de combats fluides et instinctifs, on se retrouve avec une maniabilité un peu lourde et des affrontements qui tournent vite au « bourrinage » ou à la répétition sans grande finesse tactique. Heureusement, l’évolution du personnage rattrape toutes les déceptions que l’on peut avoir en combat. À chaque fois que vous tuez un ennemi, vous récupérez des gemmes que vous pourrez ensuite investir dans un arbre de compétences vraiment gigantesque. Vous trouverez les habituelles augmentations de points de vie, de dégâts et de défense avec le déblocage de compétences vraiment puissantes qui pourront vous sauver en combat. Pendant ces derniers justement, vous obtiendrez aussi des pièces d’or et des coffres qui débloqueront des costumes, des matériaux ou des armes. Les costumes que vous débloquez ne sont pas purement cosmétiques mais définissent aussi les caractéristiques de votre personnage. C’est un peu un choix de classe mais en plus simple et plus dynamique car on peut en changer très facilement quand on est au village. Cette gestion d’équipement nécessaire pour ne pas se faire occire en deux coups et ce système de costumes, à défaut d’être très originaux, sont vraiment efficaces et bien mis en place. C’est vraiment le point qui nous a permis de prendre plaisir à jouer à ce jeu. Nous n’avions qu’une hâte lors des combats, c’était d’investir toutes les gemmes et les pièces que nous gagnions afin de revenir encore plus forts la prochaine fois.

Une histoire de boulangerie qui manque de levain

On ne pourra pas s’empêcher de souligner quelques faiblesses de ce jeu qui pourraient déplaire et en faire fuir certains et certaines. La richesse du système de progression et d’équipement est aussi sa plus grande faiblesse. Afin de progresser dans ce jeu, il faut accepter de faire des descentes qui serviront juste à récolter des ressources afin de revenir plus fort. Cette nécessité de « grinder », c’est-à-dire de devoir passer du temps à simplement faire les mêmes niveaux pour devenir plus fort pour aller plus loin, peut être assez pénalisante dans le rythme du jeu et si l’on est pressé d’avancer rapidement dans celui-ci. On aurait aussi pu espérer que l’enrobage scénaristique vienne sauver des combats trop rigides, mais il n’en est rien. Astlibra Gaiden nous installe dans les bottes de la boulangère d’Oméga pour une intrigue locale qui peine à passionner. C’est souvent bavard, un poil cliché, et on s’aperçoit vite que l’on clique frénétiquement sur la touche de dialogue pour abréger les conversations. Sans véritable souffle épique pour nous porter, le titre de KEIZO assume alors son statut de pur « jeu à stats » : on n’avance pas pour savoir ce qui va se passer, mais uniquement pour le plaisir obsessionnel de nettoyer le prochain écran et de débloquer la compétence suivante. Attention, le jeu n’est pas disponible en français.