Aperçu du gameplay – League of Legends: Wild Rift

De nouveaux extraits du jeu, un test alpha sur Android réservé aux joueurs du Brésil et des Philippines, et plein de montages. Le producteur exécutif Michael « Riot Paladin » Chow et l’équipe de Wild Rift vous proposent un aperçu du jeu depuis chez eux.

League of Legends: Wild Rift sortira en 2020 sur mobile et console (dont la Nintendo Switch apparement, même si l’information n’est toujours pas confirmée, ndlr). Offrant le même gameplay survolté et stratégique à 5 contre 5 que la version PC de League of Legends, Wild Rift a été entièrement conçu pour les nouvelles plateformes. Faites votre choix parmi les très nombreux champions de League, jouez avec vos amis et surpassez vos adversaires.