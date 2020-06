La première des deux extensions de Pokémon Epée & Bouclier sortira donc le 17 juin.

Partez pour de nouvelles aventures dans la région de Galar en achetant le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Ce contenu additionnel payant comprendra deux ensembles d’aventures qui vous feront découvrir de nouvelles zones, de nouveaux Pokémon et de nouveaux personnages ! Vous pourrez accéder à ces zones inédites dès que vous aurez atteint les Terres Sauvages au cours du scénario principal.

Dans L’île solitaire de l’Armure, la première partie du Pass d’extension prévue pour fin juin 2020, vous partirez à la conquête d’une île gigantesque appelée Isolarmure. Avec ses magnifiques plages balayées par les vagues, ses forêts et ses marais foisonnants, ses grottes et ses majestueuses dunes, vous y découvrirez des environnements véritablement uniques dans la région de Galar. De nombreux Pokémon y ont élu domicile et vous y ferez également la rencontre de Mustar, un Dresseur Pokémon en charge d’un Dojo spécialisé dans un type d’entraînement assez particulier.

La seconde partie du Pass d’extension, Les terres enneigées de la Couronne, est prévue pour l’automne 2020. De petites communautés vivent au milieu des montagnes escarpées qui parsèment le territoire glacé de Couronneige. Vous serez à la tête d’un groupe d’exploration ayant pour mission de percer les secrets des antres de Pokémon, ceux-là mêmes où vous avez déjà mené de nombreux raids Dynamax.

En plus de ces zones inédites, vous découvrirez également des variantes régionales de Pokémon déjà découverts, ainsi que les Formes Gigamax de Gorythmic, Pyrobut et Lézargus. Et tout ça sans parler des nouveaux Pokémon que vous pourrez affronter au cours des raids Dynamax, des nouveaux vêtements et objets qui vous aideront dans vos aventures, et des nombreuses autres nouveautés qui vous attendent ! Préachetez dès à présent le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, afin de profiter de tous ces contenus inédits dès leur sortie.