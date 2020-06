Megabyte Punch (Nintendo Switch) – Le test

Megabyte Punch est un jeu sorti en 2013 sur steam (donc sous Windows) et développé par nos amis néerlandais Team Reptile. Petit studio indépendant créé en 2011, Team Reptile est surtout connu pour son jeu Lethal league sorti en 2014 sur PC et en 2017 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Le jeu de combat contemporain a eu droit à une suite en 2019 sur toutes les consoles y compris la Switch sous le nom de Lethal League Blaze. Le jeu garda son gameplay tout en ajoutant nouveaux personnages, modes de jeux, niveaux et de nouveaux graphismes ainsi que des nouvelles animations.

Le 8 mai 2020, c’est la date de sortie de ce fameux megabyte Punch premier jeu du studio sur PC qui fait peau neuve sur nos Switch afin d’égayer notre humeur. Mais qu’est-ce que Megabyte Punch ?

MEGABYTE PUNCH

Megabyte Punch est un beat’em up électrique dans lequel vous construisez votre combattant au fil des combats ! Le jeu prend place dans un univers virtuel où vous devez protéger le noyau central de votre village et pour cela, rien de mieux que la bagarre!!!

Présenté de sous-forme de platformer, vous serez amené à combattre plusieurs robots aux allures différentes afin de terminer les stages présents et arriver au boss final de chaque monde.

Au début du jeu vous aurez un didacticiel vous apprenant les touches à mémoriser pour être à l’aise par la suite et les différents aspects de la customisation du robot. La prise en main un peu déroutante au début, se met en place petit à petit jusqu’à une prise complète et évidente au fil des heures jouées.

On aura donc le joystick pour le déplacement de personnages et deux fois avant pour courir, la gâchette ZR pour le bouclier (pas illimité bien entendu), la touche A pour l’attaque basique, la touche X pour sauter (appuyez deux fois pour le double saut), le bouton B pour activer les capacités récupérées grâce aux au pièces trouvées ou gagnées, comme une arme projetant une boule d’énergie ou encore une téléportation qui est plutôt pratique une fois le double saut terminé et la touche Y pour activer le menu de customisation du robot.

UNE PERSONNALISATION COMPLÈTE

Une fois le didacticiel et la prise en main terminée, vous vous retrouverez dans votre village ou vous croiserez vos voisins robotiques. Le village est assez grand, on y trouve pas mal d’entrées (différentes habitations des robots), un shop pour acheter de quoi personnaliser votre protagoniste et bien entendu votre maison qui sert un peu de débarras. Tous les composants trouvés, gagnés ou achetés au fil du temps ou des missions s’entassent dans le premier container de votre appartement. Vous aurez un large choix de pièces échangeables en fonction de vos besoins pour votre super ami, vous y trouverez différents casques ou visages, bras, jambes et torses. Le tout est modifiable sans problème, juste maintenant, c’est à vous de bien construire votre arme de combat. À ce moment-là, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux pour avancer en étant plus puissant dans l’histoire, car chaque équipement aura sa propre spécificité, comme un bonus de vitesse par exemple si vous choisissez de nouvelle jambes ou un canon à votre bras. Le deuxième container qui se trouve chez vous, répertorie les couleurs de votre ami robot que vous gagnerez bien entendu aux fil des missions que vous devrez faire, puis nous avons un troisième container, celui-ci est présent dans le but de vous faire sauvegarder vos customisations pour un accès plus rapide et direct des différents paramètres que vous aurez choisis et à la toute fin il y a la plateforme amiibo, qui changera votre robot avec les couleurs de la figurine que vous poserez.

En ce qui concerne les phases de gameplay, le jeu se déroule ainsi : chaque level propose trois phases de plateforme avec différents adversaires à vaincre et une fois les trois phases terminées, vous tomberez face à face avec le boss de ce monde-là et petit bonus quand vous battez le chef, vous récupérez son arme la plus forte qu’il possède.

Le jeu peut se jouer en coop jusqu’à 4 joueurs.

FIGHT / GRAPHISME / BANDE SON

Megabyte Punch propose aussi un autre mode jeu que le classique mode histoire, c’est la partie fight du menu. Cette partie du menu vous emmènera tout simplement dans un mode de combat en battle royale un peu comme on peut en trouver dans super smash bros. Vous êtes donc à quatre en local par exemple sur un monde et le dernier survivant gagne la partie, pour cela il suffit tout simplement de donner un maximum de dégâts à l’adversaire avant de le projeter, hors du terrain pour qu’il perde une vie (représentée par une disquette).

Graphiquement, le jeu nous fait un monde semi-robotique, semi-naturel le tout sur une caméra vu de profil avec un design presque 3D. Les robots ont un look très beau ressemblant à ceux de l’anime Medabots, le tout avec des couleurs parfois pastels et en même temps très présentes, très flashy. Les mondes sont détaillés, lisses et bien travaillés et les robots ont une belle animation pendant les phases de jeu / combat. On a un gameplay rapide et assez nerveux qui ne nous ennuiera pas une seule seconde.

La musique un peu redondante et une composition électronique vont très bien avec l’ambiance de ce Megabyte Punch. Des musiques parfois douces ou justement l’inverse se marient très bien dans l’ensemble, c’est dommage par contre de les entendre à répétition.