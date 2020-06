Namcot Collection aussi en Europe sur Nintendo Switch ?

Comme annoncé précédemment, Namcot Collection sort ce mois-ci au Japon sur Nintendo Switch. Bien qu’il n’y ait pas eu d’informations pour l’Occident, il semble que nous devrions recevoir une mise à jour officielle très bientôt. Deux listes sur le Microsoft Store ont été publiées pour les volumes 1 et 2 des archives du musée Namco. Les informations contenues dans ces pages semblent correspondre à ce que nous avons entendu sur la collection Namcot. Les jeux seraient nommés NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1 et NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 2 chez nous. Namco Museum Archives Vol. 1 et 2 doivent sortir le 18 juin, soit la même date de sortie que Namcot Museum au Japon.

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 1

Replongez dans vos souvenirs et retrouvez l’époque dorée de Nintendo Entertainment System avec une collection de hits et de trésors perdus Namco grâce à Namco Museum Archives Volume 1.

■Inclut 11 titres !

En plus de 10 classiques Namco, dont certains n’ont jamais fait l’objet d’une localisation en occident, une version NES stylisée de “Pac-Man Championship Edition” est incluse en bonus !

(Les titres sont : Galaxian, Pac-Man, Xevious, Mappy, Dig Dug, The Tower of Druaga, Sky Kid, Dragon Buster, Dragon Spirit: The New Legend, Splatterhouse: Wanpaku Graffiti et Pac-Man Championship Edition)

■Des fonctionnalités modernes pour un plus grand confort !

Des fonctionnalités très pratiques, comme la “fonction de sauvegarde” permettant d’interrompre une partie à tout moment et la “fonction de replay” pour recommencer une action à la dernière minute.

NAMCO MUSEUM ARCHIVES Volume 2

Replongez dans vos souvenirs et retrouvez l’époque dorée de Nintendo Entertainment System avec une collection de hits et de trésors perdus Namco grâce à Namco Museum Archives Volume 2.

■Inclut 11 titres !

En plus de 10 classiques Namco, dont certains n’ont jamais fait l’objet d’une localisation en occident, une version NES stylisée de “Gaplus” est incluse en bonus !

(Les titres sont : Galaga, Battle City, Pac-Land, Dig Dug II, Super Xevious, Mappy-Land, Legacy of the Wizard, Rolling Thunder, Dragon Buster II, Mendel Palace et Gaplus)

■Des fonctionnalités modernes pour un plus grand confort !

Des fonctionnalités très pratiques, comme la “fonction de sauvegarde” permettant d’interrompre une partie à tout moment et la “fonction de replay” pour recommencer une action à la dernière minute.