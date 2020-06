15 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch aujourd’hui

Une belle fournée en ce lundi aprem.

On commence avec une annonce de l’Indie Live Expo 2020, Chinese Parents sortira cet été sur Nintendo Switch via l’eShop.

Le point-and-click AntVentor sortira le 26 juin sur Nintendo Switch pour 7,99 €.

Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblerait le monde si vous étiez minuscule comme une fourmi ? AntVentor est le petit premier chapitre de la AntRilogy, la série d’une fourmi et de ses aventures exceptionnelles dans un monde macroscopique et réaliste. Le protagoniste est une fourmi-inventrice. Malgré sa petite taille, il a un grand rêve. Il vivait sa vie simple avant votre arrivée, quand vous avez brisé son mécanisme et ruiné ses projets. Maintenant, vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour aider Florantine à retourner à sa vie habituelle et pour lui donner la chance de réaliser son rêve. Ensemble, vous pourrez vaincre les difficultés et prendre part à beaucoup d’aventures qui ne sont que le début de ce premier chapitre.

Voulez-vous:

voir ce que ça fait d’être minuscule comme une fourmi ?

Vous plonger dans un monde unique et surprenant, photo-réaliste et macroscopique ?

Briser effrontément dans la vie du protagoniste ?

Faire la connaissance de Florantine, une bizarre fourmi-inventrice, mais un peu arrogante ?

De rire de tous les moments amusants du jeu ?

Faire la connaissance des habitants du monde macroscopique, soit-ils terrifiants ou gentils, soit-ils grands ou petits ?

Admirer des animations soigneusement réalisées avec plus de 15,000 photogrammes ?

Aimer l’absence d’énigmes ennuyeuses, créées pour perdre du temps ?

Passer les dialogues, tout simplement parce qu’il n’y a pas de dialogues dans le jeu ?

Écouter de la musique pour contrebasse, réalisée spécialement pour l’atmosphère du jeu ?

Étre fasciné par une histoire laconique et passionnante avec une fin inattendue ?

Si au moins une de vos réponses est « Oui », alors ce jeu est fait pour vous !

Quantum Suicide est annoncé sur Nintendo Switch.

Project Starship X sortira aussi sur Nintendo Switch, en plus de la version PC.

Le shoot ’em up à génération procédurale où tu RENTRES CARRÉMENT dans des horreurs farfelues pour les DÉMOLIR !

Incarne Swagthulhu et pilote son vaisseau spatial dans cette “parodie lovecraftienne” novatrice et loufoque.

Des personnages hauts en couleur et d’incroyables situations ! Une approche hilarante du genre “horreur spatiale” !

Contenu :

– Swagthulhu !

– Tu peux te jeter droit sur l’ennemi, et c’est toi qui en ressortiras indemne !

– Mécanisme d’esquive multifonction !

– Action roguelite : grande rejouabilité grâce à la génération procédurale !

– 14 niveaux, avec chacun son propre thème. Mais pas d’inquiétudes, tu n’en joueras que 5 à chaque partie !

– Des modules blindés, du bowling, des objets à lancer, des bombes, des cuillères (???), et beaucoup, beaucoup d’autres choses !

– D’incroyables power-ups, qui transformeront ton vaisseau en une impitoyable machine à tuer !

– Des chiptunes magnifiquement élaborées, et composées par Sinoryu.

– Des épreuves déjantées et aléatoires, qui renouvellent constamment l’action !

– Plein de modes ! Extrême, Ultra-Extrême, Rosse-Boss, et Mode Chaos !

– De nombreux secrets et mystères !

– Un jeu “difficile mais juste” ! Tous les dangers sont clairement indiqués !

– Des situations, des ennemis et des boss surréalistes, loufoques et hilarants !

– Des graphismes 16 bits mais mis au goût du jour ! Des effets visuels poussés et des tremblements d’écran !

Derpy Conga est annoncé pour 2021 sur Nintendo Switch.

Autre annonce du Indie Live Expo 2020, SuchArt! sortira en fin d’année sur Nintendo Switch.

Infected Maze annoncé sur Nintendo Switch.

Air Missions: HIND sortira cet été sur l’eShop de la Nintendo Switch.

One Way Heroics Plus sortira sur l’eShop le 18 juin pour 5,99€.

Après une campagne Kickstarter réussie, SteamDolls: Order of Chaos est annoncé sur Nintendo Switch.

Pixboy sortira sur Nintendo Switch le 11 juin.

Pity Pit sortira lui ce jeudi pour $4.99/€4.99.

Neon Abyss est un rogue-like de plateforme et d’action au rythme effréné. Incarnez un membre de la « Grim Squad » d’Hades traversant l’Abyss ; synergies d’objets à foison, système d’évolution de donjon unique, défis inédits à chaque partie… Préparez-vous à déchaîner les flammes de l’enfer ! Le jeu arrive le 14 juillet sur Nintendo Switch.

Mélange explosif de l’action rapide des jeux de tir et des mécaniques profondément complexes des rogue-likes, Neon Abyss vous met dans la peau d’un membre de la « Grim Squad », une unité d’intervention fondée par Hades en personne pour infiltrer l’Abyss et vaincre les Nouveaux Dieux. La mort ne sera jamais la fin pour vous ; au contraire, vous en ressortirez toujours plus puissant.

Donjon en constante évolution

À chaque partie, vous pourrez débloquer de nouveaux objets et boss, ainsi que de nouvelles pièces, règles spéciales et même fins alternatives ! Chaque donjon sera donc à la fois unique et extensible et reflètera le style de jeu qui vous est propre.

Des synergies d’objets à foison

Lorsque vous traversez un donjon, les apparitions d’objets aléatoires sont essentielles pour vous aider à infiltrer l’Abyss. En plus, leurs effets passifs peuvent se cumuler sans aucune limite. Ces combinaisons diverses, variées et infinies rendront chaque partie unique.

Naissance et évolution de familiers

Si vous avez besoin de compagnie lors de votre périple dans les profondeurs de l’Abyss, ou simplement d’aide ou d’une puissance de feu supplémentaire, vous pourrez trouver des œufs qui donneront naissance à un familier aléatoire, doté d’une capacité spéciale qui évoluera en fonction de votre temps de survie.

Mini-jeux

Arrêtez un instant de trancher des sbires et faites une pause en jouant à des mini-jeux aléatoires ! Récupérez du butin en jouant aux Représentations de piano, au Défi de méditation, aux Concours de danse et bien d’autres encore. Rester en vie n’aura jamais été aussi prenant !

I dream of you and ice cream est précommande à un prix de 4.49€ au lieu de 4.99€, ce jeu d’aventure à la point & click sera disponible le 17 juin en Europe.

Une entité sinistre ressemblant à une poupée a asservi l’humanité tout entière. À l’intérieur d’un complexe, elle interroge les dirigeants mondiaux sans relâche sur chaque aspect de l’humanité, mettant leur vie en danger. Pendant ce temps, un membre de l’équipe de recherche construit une machine. S’accrochant à quelques précieux souvenirs, il rassemble chaque jour des composants et travaille d’arrache-pied sur son projet obscur, tandis que l’horloge tourne pour atteindre un effroyable point culminant.

Truck and Logistics Simulator sortira lui le 25 juin pour un prix de 29.99€.

Maîtrisez tous les véhicules logistiques individuels comme les chariots élévateurs, les grues, les télescopiques, les chargeurs sur roues et bien d’autres pour charger vos fourgons, vos pick-ups et vos camions lourds.