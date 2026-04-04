Il est des jeux qui nous attirent immédiatement par leur promesse de douceur et leur esthétisme apaisant. Collector’s Cove fait partie de ces titres qui, à première vue, semblent avoir été taillés pour les amateurs de simulations cosy et les collectionneurs dans l’âme. On y incarne un jeune aspirant collectionneur embarquant pour une aventure maritime où la pêche, l’agriculture et la quête de spécimens rares deviennent le moteur d’une boucle de jeu étonnamment addictive. Mais derrière ses allures de petit frère de Stardew Valley sur l’eau, ce titre développé par le studio VoodooDuck mérite-t-il vraiment qu’on largue les amarres ? On a passé de longues heures à sillonner les mers, la canne à pêche à la main et le compendium sous le bras, pour vous livrer le test le plus exhaustif possible de cette aventure qui sent bon l’iode et la terre fraîchement retournée.

L’odyssée de la collection en haute mer

Collector’s Cove est développé et édité par VoodooDuck, un studio dont le nom ne vous dira peut-être rien immédiatement, mais qui signe ici une proposition plutôt originale. Avec ce titre, l’équipe fait le pari audacieux de dépoussiérer les codes du jeu de ferme en y injectant une dimension d’exploration maritime et une mécanique de collection particulièrement poussée. On sent une équipe qui connaît bien les attentes des amateurs du genre, mais qui cherche à apporter sa patte distinctive — une patte qui, avouons-le, nous a immédiatement intrigués. L’histoire de Collector’s Cove ne cherche jamais à en faire trop, et c’est peut-être ce qui la rend attachante. On incarne un jeune collectionneur vivant chez son oncle, rêvant de suivre les traces de ses parents — des collectionneurs chevronnés qui parcourent le monde et nous envoient régulièrement des nouvelles. Après un tutoriel qui pose les bases, on se voit confier un bateau qui deviendra notre maison flottante, un fidèle compagnon — une créature appelée Brigit, sorte de petit Nessie amical — et un objectif clair : remplir le Compendium du Collectionneur pour atteindre le rang tant convoité de Collectionneur Nommé et accéder à la mystérieuse Crique du Collectionneur (Collector’s Cove). Ce qui est rafraîchissant, c’est que les parents ne sont ni absents tragiquement, ni en danger. Ils sont simplement ailleurs, vivant leur propre aventure, et leurs lettres ponctuent notre progression avec bienveillance. Ces courriers ne sont d’ailleurs pas que des messages affectueux : ils contiennent souvent des indices précieux, des astuces qui facilitent notre travail. Les trois oncles qui tiennent les différentes échoppes sur la mer apportent aussi leur touche d’humour — même si on finit par douter sérieusement qu’ils soient vraiment trois personnes distinctes, tant leur barbe est similaire. Bref, l’histoire remplit son rôle de fil conducteur sans jamais prendre le pas sur le gameplay. C’est un parti pris assumé : on est là pour collectionner, pas pour pleurer sur un scénario mélodramatique. Et ça tombe bien, parce que le cœur du jeu nous attend.

Le paradis des collectionneurs

Si vous êtes de ceux qui passent des heures à remplir des compendiums, à débusquer chaque espèce et à optimiser vos récoltes, Collector’s Cove risque de devenir votre nouvelle obsession. Le jeu repose sur deux piliers fondamentaux : la culture et la pêche. Mais contrairement à beaucoup de jeux du genre, ici, ces activités ne sont pas des fins en soi : elles sont les rouages d’un système de progression bien plus vaste, le système de collection en couches. Ce qui fait la singularité de Collector’s Cove, c’est sa structure en escalier. Pour chaque plante et chaque poisson, on ne se contente pas de simplement le découvrir une fois. Le chemin vers la complétion du Compendium se décompose ainsi : La découverte de base : on cultive ou on pêche l’espèce plusieurs fois. Le palier supérieur : en accumulant les récoltes ou prises, on débloque la recette de l’engrais ou de l’appât correspondant. On utilise alors ces consommables pour obtenir des spécimens de qualité or — les versions « étoilées ». La quête ultime : après avoir obtenu suffisamment de versions or, on reçoit un indice (ou on peut l’acheter auprès d’un oncle) pour débloquer les conditions d’apparition de la version fabuleuse de la plante ou du poisson. Ces versions fabuleuses sont le saint graal de la collection. Les conditions pour les obtenir peuvent être surprenantes : pêcher un poisson volant en étant perché en hauteur, récolter une pastèque entourée de fleurs, ou encore… faire tourner la caméra d’une certaine manière (on a failli attraper le mal de mer en cherchant celle-là). Mais une fois qu’on les déniche, la satisfaction est immense. On les nourrit alors à notre Brigit, ce qui renforce notre lien avec lui et débloque des améliorations cruciales. Le grind : un effort qui paie Soyons honnêtes : Collector’s Cove demande du temps. Beaucoup de temps. Cultiver des dizaines de plantes, pêcher des centaines de poissons, attendre que l’engrais se fabrique (sans possibilité d’accélérer le composteur, contrairement au fabricant d’appâts, ce qui est un petit déséquilibre notable)… tout cela peut sembler fastidieux sur le papier. Mais dans la pratique, on s’est surpris à trouver cette boucle étonnamment satisfaisante. Chaque action nourrit la suivante. Les récoltes donnent des graines supplémentaires, les poissons servent à acheter de nouveaux appâts, et chaque nouveau spécimen nous rapproche un peu plus du rang supérieur, qui débloque de nouvelles zones, de nouvelles capacités, et de nouvelles espèces à collectionner. C’est une spirale vertueuse qui évite l’écueil du « pourquoi je fais tout ça ». Le jeu ne vous laisse d’ailleurs pas complètement seuls face à la difficulté. Les oncles sont là pour vous filer un coup de main… moyennant finances et ressources. L’Oncle Marchand vend des graines, l’Oncle Améliorations propose des échanges de ressources et des améliorations pour le bateau, et l’Oncle Marchand Secret — qu’il faut d’abord localiser sur une île dans chaque région avant qu’il ne rejoigne votre bateau — vend les recettes d’appâts, d’engrais et surtout les fameuses conditions pour les versions fabuleuses. Si la pêche ou la récolte d’une espèce en particulier vous bloque, un petit passage par sa boutique peut débloquer la situation.

Une navigation en douceur

Sur Nintendo Switch, Collector’s Cove se joue avec une aisance qui fait plaisir. Les commandes sont intuitives : on se déplace, on interagit, on pêche, on plante, on construit sans jamais se sentir perdu. La pêche mérite qu’on s’y attarde : son mini-jeu, qui rappelle celui de Red Dead Redemption II ou une version simplifiée de Final Fantasy XV, propose un équilibre intéressant entre simplicité et tension. On doit gérer la tension de la ligne en résistant aux à-coups du poisson sous peine de la voir se rompre. C’est un petit challenge toujours plaisant, surtout quand on traque un spécimen rare. La gestion du bateau est particulière : on ne le pilote pas directement. C’est notre compagnon Brigit qui nous transporte, à condition d’avoir de l’énergie. Si sa barre d’endurance s’épuise, il s’arrête pour dormir — à moins qu’on ne le nourrisse avec des poissons ou des récoltes pour prolonger le voyage. C’est un système qui force à anticiper ses déplacements, surtout quand on veut traverser la carte d’un bout à l’autre. Car oui, les trajets peuvent être longs : même la traversée la plus courte prend huit heures in-game, et traverser une région entière peut prendre une journée complète. Heureusement, ce temps de mer n’est pas du temps perdu. On peut vaquer à ses occupations : arroser ses cultures, fabriquer des objets, ou utiliser la pompe à ventouse pour récupérer les caisses et tonneaux qui dérivent, offrant des ressources aléatoires. C’est une manière maligne de transformer l’attente en opportunité. Lors de notre session de test, Collector’s Cove s’est montré globalement stable. On a rencontré un ou deux bugs mineurs, dont un crash assez rare. Rien de rédhibitoire, et rien qui n’empêche une expérience de jeu sereine. Sur Nintendo Switch, le jeu tourne sans accroc, même si on peut noter que la version portable est aussi agréable que la version dockée — ce qui est essentiel pour un titre cosy qu’on aime avoir sous la main. Un mot sur la personnalisation, car c’est un petit point qui mérite d’être souligné. Dès le début, on crée son personnage avec une palette d’options assez large. Certes, le nombre de tenues de base n’est pas gigantesque, mais chaque vêtement existe dans une multitude de couleurs et de motifs, permettant de nombreuses combinaisons. Notons au passage que la personnalisation n’est pas qu’esthétique : pour certaines espèces fabuleuses, il faut porter une tenue spécifique pour déclencher leur apparition. C’est une manière astucieuse de lier l’aspect cosmétique à la progression, et cela donne une raison supplémentaire de changer de garde-robe. Notre compagnon aussi est personnalisable dès le début, et de nouveaux accessoires se débloquent au fil de l’aventure. C’est un petit plus qui renforce l’attachement qu’on lui porte.

Un univers enchanteur

Visuellement, Collector’s Cove mise sur un style cartoon coloré qui fonctionne parfaitement. Les quatre régions que l’on explore au fil de la progression sont chacune uniques : elles reflètent des saisons et des climats différents, avec leurs palettes de couleurs, leurs ambiances sonores et leurs espèces endémiques. On passe d’une région verdoyante à un archipel automnal, et chaque changement d’environnement apporte une vraie bouffée de fraîcheur. Le bateau, véritable maison flottante, est entièrement personnalisable. On peut y placer des ateliers, des décorations, des serres à papillons qui accélèrent la pousse des cultures, et organiser l’espace à sa guise. Le compagnon Brigit est particulièrement réussi : son design, ses animations et ses expressions en font une créature irrésistiblement attachante. On finit par s’y attacher, même quand il décide de s’endormir en pleine mer au moment le plus inopportun. Petit bémol toutefois : les îles que l’on visite, bien que disposées aléatoirement sur la carte, ne le sont pas dans leur structure. Les layouts se répètent, et au bout d’un certain temps, on commence à reconnaître les configurations. C’est dommage, car cela brise un peu la magie de l’exploration. Rien de rédhibitoire, mais on aurait aimé un peu plus de variété. Côté audio, Collector’s Cove fait le job avec brio. Chaque région bénéficie de sa propre bande-son, parfaitement adaptée à son thème. Les musiques sont douces, entêtantes sans être envahissantes, et contribuent à cette ambiance cosy qui fait le sel du jeu. Les effets sonores sont eux aussi bien calibrés : le ploc satisfaisant d’un poisson qui mord, le craquement des caisses qu’on ouvre, le bruit de la terre qu’on retourne… Tout concourt à créer une bulle de sérénité. On peut d’ailleurs souligner que c’est typiquement le genre de jeu qui se prête parfaitement à une écoute de podcast ou de musique perso en arrière-plan — mais pas parce que l’ambiance sonore est mauvaise. Au contraire, elle est tellement apaisante qu’elle ne demande pas toute votre attention, ce qui laisse la place à d’autres activités en parallèle. Difficile d’évaluer précisément la durée de vie de Collector’s Cove tant elle dépend de votre appétence pour la collection. Ce qui est certain, c’est que le jeu a de la ressource. Entre les dizaines d’espèces de plantes et de poissons, leurs versions or et fabuleuses, les améliorations du bateau, les niveaux de lien avec le Brigit, les quatre régions à explorer… on a du pain sur la planche. Compléter entièrement le Compendium demande un investissement conséquent. Certains poissons n’apparaissent qu’à certaines heures de la journée, certaines plantes ne poussent que dans leur région d’origine (si vous changez de région, elles cessent de pousser, même arrosées), et chaque nouvelle espèce demande de la patience. Les joueurs qui cherchent le 100 % en ont pour plusieurs dizaines d’heures. Cependant, on peut nuancer : le jeu peut parfois sembler un peu « petit » dans ses ambitions. En dehors de la boucle de collection, il n’y a pas grand-chose à faire. L’histoire est légère, les personnages sont peu nombreux, et l’exploration, bien que plaisante, manque de surprises à force. Ce n’est pas un défaut en soi — tous les jeux n’ont pas besoin d’être des mondes ouverts débordants de contenu — mais c’est à garder en tête.