Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix (Nintendo Switch) – Le test

Reconnaissable entre mille avec ses deux longues couettes turquoise, Hatsune Miku est un personnage humanoïde s’exprimant par le biais d’une application de synthèse vocale développée par Crypton Future Media et qui fera son apparition en 2007. Suite au succès rencontré, de nombreux produits dérivés verront le jour, dont des jeux vidéo parmi lesquels “Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix” développé et édité par SEGA.

La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée.

Comme toujours avec les jeux issus de cet univers, il n’y a pas de place pour l’histoire. Vous êtes là pour chanter et danser en rythme avec vos idoles, et cela se passera au sein de différents concerts qui mettront à rude épreuve votre sens du rythme.

L’écran affiche différentes lettres qui correspondent aux touches des manettes, et il faudra appuyer au bon moment pour espérer marquer le plus de points et espérer réaliser des combos afin de voir votre nom trôner fièrement en haut du tableau des scores. Si cela peut paraître simple de prime abord, le jeu nécessite une bonne dextérité et vous propose de vous frotter à 5 niveaux de difficulté : facile, normal, difficile, extrême et extra extrême. Notez que les deux derniers niveaux ne seront accessibles qu’en fonction de votre progression au cours du jeu.

Chaque niveau de difficulté vous propose plusieurs chansons que vous pouvez choisir dans la liste, avec à chaque fois la possibilité de lancer la partie directement, de vous entraîner dessus ou alors de juste visionner le clip de la chanson.

Une barre de vie se remplit à chaque fois que vous appuyez sur la bonne touche au bon moment ou se vide si jamais vous faites une erreur. Lorsque la barre est entièrement à sec, c’est le game over ! L’écran affiche une deuxième barre qui se remplit en fonction des points que vous remportez au cours de la partie et qui marque visuellement plusieurs objectifs : le score minimal à obtenir, le maximal pour valider le stage …

L’amour de la musique mène toujours à la musique de l’amour…

La prise en main du titre est très intuitive et bien pensée, et l’aventure débute par un tutoriel certes classique mais qui vous permettra de comprendre comment fonctionne un jeu de rythme si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous y frotter.

Tout est très dynamique, visuellement bluffant et coloré. Trop par moment, car on ne voit parfois pas tout à l’écran, nous faisant louper certaines touches. Il faudra donc de nombreux essais et entraînements pour obtenir des “perfect” à la chaîne.

Chaque partie peut être jouée de manière classique, ou en mode “Mix” qui permet d’utiliser le gyroscope des joy-cons. Cela est amusant quelque temps mais est trop peu précis pour les joueurs à la recherche de scores élevés.

Bien que nous soyons sur un jeu de rythme, et que de fait l’écrit y a peu sa place, la non traduction en français peut s’avérer handicapante pour les plus jeunes joueurs ou les allergiques à la langue de Shakespeare.

La musique met l’âme en harmonie avec tout ce qui existe.

Afin de vous immerger toujours un peu plus, le jeu propose de nombreux éléments de personnalisation des Vocaloïds que vous pourrez rencontrer en cours de partie. Il vous sera donc possible de modifier de nombreux éléments à Hatsune Miku, Kagamine Len, Kagamine Rin Megurine Luka, Kaito, Meiko et d’autres personnages additionnels : chapeaux, moustaches, coiffures, nœuds papillon, ailes, cartables … presque tout est possible !

Évidemment, les éléments de personnalisation sont payants avec la monnaie du jeu et vous pourrez les débloquer qu’au bout de nombreuses parties. La patience sera donc de mise si vous souhaitez le chapeau idéal pour votre idole.

Le titre propose aussi un éditeur de motif pour les t-shirt, mais qui s’avère assez rapidement limité.

Avec pas moins de 100 chansons disponibles (plus quelques supplémentaires en DLC) orientées rock, électro ou pop, “Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix” est démarqué de ses concurrents par son ambiance très acidulée et kawaï.