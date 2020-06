Bloodstained: Ritual of the Night fête son million d’exemplaires vendus et dévoile sa roadmap

Bloodstained: Ritual of the Night

505 Games et le studio ArtPlay célèbrent le million d’exemplaires vendus avec l’annonce de nouveaux contenus, en commençant par le mode Boss Revenge et la fonctionnalité Chroma Wheel !

Calabasas, Californie. – Le 10 juin 2020 – Dans le monde entier, les joueurs de Bloodstained: Ritual of the Night pourront profiter d’une année supplémentaire remplie de contenus gratuits grâce à l’éditeur 505 Games et au studio indépendant ArtPlay. Ces derniers proposent aujourd’hui un aperçu de la feuille de route relative à la sortie des prochains DLC gratuits du jeu, vendu à plus d’un million d’exemplaires. Dès le mardi 23 juin, les joueurs PC, PlayStation 4 et Xbox One auront accès à un contenu régulier et gratuit ainsi qu’à des nouvelles fonctionnalités, tout au long de l’année, pour améliorer leur expérience de jeu et leur offrir plus de possibilités d’interaction avec le premier titre indépendant de Koji Igarashi, encensé par la critique.

Dans un message vidéo, le créateur Koji Igarashi remercie les fans et offre aux joueurs un aperçu de ce qui les attend :

Mode Boss Revenge : Grâce à la communauté ayant participé au Kickstarter, qui a dépassé l’objectif final de financement de 5,5 millions de dollars, un nouveau mode de jeu gratuit pour Bloodstained : Ritual of the Night a pu voir le jour. Dans ce mode, accessible en entrant dans une salle de transition, les joueurs pourront affronter avec acharnement quatre boss du jeu dans le but de réaliser le meilleur temps possible.

Chroma Wheel : Le salon est de retour avec plus d’options que jamais grâce à une palette de couleurs destinée à la personnalisation des personnages, comme les cheveux, l’équipement et la couleur de peau. Les joueurs peuvent retourner chez Todd le Barbier démoniaque, et changer d’apparence via un véritable choix de couleurs, leur permettant de modifier les options auparavant prédéfinies.

Le mode Boss Revenge et la fonction Chroma Wheel seront disponibles sur Nintendo Switch™ en juillet 2020.