Fledgling Heroes (Nintendo Switch) – Le test

Qu’attendez vous précisément du jeu du jour ?

Grande épopée et décisions difficiles à prendre ? Ouh là, vous voilà bien courageux aujourd’hui, ce jeu n’est vraisemblablement pas celui qu’il vous faut.

Amusement, fun et bonne humeur ? Seriez vous sur la bonne piste avec ce curieux Fledgling Heroes ? La réponse dans notre test !

Développé et édité par Subtle Boom, Fledgling Heroes propose aux joueurs une envolée dans la peau de divers volatiles qui tentent, tant bien que mal, de secourir quelques amis visiblement en mauvaise posture, démêlant le bien du mal contre des lézards plus coriaces qu’ils n’en ont l’air. Après une courte introduction (mais qui reste agréable dans ce type de jeu, où le joueur est le plus souvent jeté dans le vif du sujet sans préambule), vous voilà prêt pour votre premier vol. Pas trop stressé ça va ? Allez, ne regardez pas en bas… c’est partiiiiiiii !

Vole mon bel oiseau !

L’ensemble de votre aventure repose sur votre dextérité à voler à travers moult niveaux semés d’embûches. La prise en main est très rapide : d’une simple pression de la touche A (ou directement sur l’écran, la fonction tactile fonctionne parfaitement dans le jeu), votre perroquet Biscuit (un ara Macao peut être ?) s’envole, puis se met à planer avec élégance. Agile et infatigable, il est même capable de rebondir avec légèreté sur le sol, vous permettant d’échapper aux multiples prédateurs qui rôdent dans les parages. L’avancée du volatile est automatique, vous ne contrôlez donc que l’altitude, facilitant grandement la maniabilité de l’oiseau. Petits et grands devraient parvenir à prendre en main Biscuit rapidement.

Attention tout de même à ne pas imaginer faire une petite balade de santé, il va falloir récupérer de nombreux objets, et réussir à accomplir de multiples missions particulièrement variées (récupérer des objets, anéantir des ennemis, délivrer des alliés emprisonnés, bondir hors de l’eau…). De nombreuses plumes, de nouveaux volatiles à incarner, de dizaines d’éléments pour le laboratoire (nous y reviendrons)… chaque niveau est truffé de petits items à glaner, parfois de façon très intuitive… parfois il faudra faire preuve de jugeote ! Il sera nécessaire de recommencer plusieurs fois les niveaux afin d’en extraire toutes les récompenses… néanmoins, la redondance ne s’installe pas, le jeu est fluide et les niveaux globalement courts. Aussi, ils disposent majoritairement de checkpoints vous permettant de ne pas reprendre depuis le début. Enfin, le jeu n’est absolument pas punitif et l’accumulation de récompenses se fait sans grande difficulté. Les niveaux s’enchaînent rapidement, certains proposent des défis spécifiques, comme des courses contre la montre ou des boss.

Tout ne sera pas rose bonbon pour notre charmant Biscuit : les obstacles qui viendront se mettre au travers de son chemin se compteront par dizaines de dizaines, sans compter un florilège d’ennemis qui viendront se mettre au bon milieu du chemin ! Néanmoins, il vous sera souvent facile de les esquiver, ou encore de leur sauter dessus afin de les éliminer… ou tout simplement encore, de leur foncer dedans après avoir pris soin de récupérer un turbo ! Autant de stratégies possibles pour atteindre vos multiples objectifs !

Au fil de votre aventure, vous découvrirez rapidement que le beau Biscuit n’est guère le seul à avoir besoin d’un coup de pouce (ou d’un coup de plume ?) : quel bonheur de découvrir l’effort des développeurs qui ont clairement injecté à leur soft de nombreuses facettes pour le rendre jouissif et addictif. D’autres volatiles sont donc accessibles, réunis sur près de 100 niveaux (wahou !). Bien entendu, chacun dispose de ses propres caractéristiques, renforçant toujours plus le renouveau du soft qui ne tourne guère en rond avec un seul et même personnage. Certains seront à l’aise dans l’eau (Penny on t’aime !), tandis que d’autres seront de fiers coureurs un peu patauds dans les airs… tout ce petit monde reste réalisé avec soin et couleurs : en effet, si le contenu est soigné, les graphismes n’ont guère été laissés de côté.

Un univers de couleurs

La nature est faite d’une addition de couleurs en tout genre, le vaste groupe des oiseaux en sont d’excellents représentants, du rose incroyable des flamants roses, jusqu’au noir profond des corbeaux freux. Il était de fait indispensable aux développeurs de mettre en avant un monde coloré, à l’image du choix des oiseaux présents dans le jeu (les perroquets ne sont pas en reste au niveau des couleurs !). Si certains coloris peuvent être quelques peu exagérés (le Biscuit d’origine se pavane avec des couleurs semblables à celles du Macao, par la suite l’exotisme devient clairement de plus en plus prononcé !), le résultat reste agréable à regarder et vous prendrez assurément plaisir à parer vos oiseaux de couleurs multiples. D’autant plus qu’il vous est possible de personnaliser ces derniers dans un drôle de laboratoire…

Mais avant de rentrer dans le vif du labo, soulignons aussi le soin porté aux différents décors du jeu. Une certaine redondance s’installe malgré tout, mais le joueur est vite rattrapé par le challenge et la volonté de récupérer tous les objets, tout en accomplissant toutes les missions de chacun des niveaux.

Le laboratoire ouvre ses portes

Après quelques niveaux sans grande difficulté, le laboratoire ouvre ses portes et en son sein, un florilège de possibilités. Les développeurs ont en effet inclus dans leur soft un éditeur de niveaux qu’il vous est possible d’enrichir lourdement en dénichant toutes sortes de plans au fil de vos parties.

Un petit didacticiel est disponible et vous montre rapidement les principales caractéristiques de l’éditeur. La prise en main est rapide et l’édition de niveaux peut se faire aussi bien sur l’écran tactile, qu’avec la manette. Une fois le niveau terminé, ce dernier peut être partagé en ligne ! Le support dispose d’ores et déjà de quelques tableaux réalisés par une communauté de joueurs talentueux.

Comme énoncé précédemment, le laboratoire et aussi le siège de la personnalisation de vos volatiles. Bien entendu, seuls les oiseaux déverrouillés peuvent être personnalisés. La palette de couleurs est suffisamment large pour permettre à quiconque de créer l’oiseau de ses rêves. Les enfants vont adorer…

Prendre son envol à deux

Vous en voulez encore ? D’accord !

Après des centaines d’objets à récupérer, des dizaines de missions à accomplir dans de nombreux parcours, un éditeur de niveaux avec un partage en ligne possible, la personnalisation de vos oiseaux… sachez qu’il est possible de jouer à deux ! Avant chaque niveau, il suffit de sélectionner le petit icône + afin d’inviter un ami à prendre part à la prochaine envolée. S’il est assurément plus confortable de jouer en solo, l’effort des développeurs est, à nouveau, à souligner. Il y en a pour tous les goûts !

Fledgling Heroes est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 9 euros environ.

Le saviez vous ?

Les perroquets sont assurément à l’honneur dans Fledgling Heroes, et qui dit perroquet dit forcément… imitation ! Mais savez vous comment ces oiseaux parviennent à réaliser des sons similaires aux voix humaines (entre autres !) ? Contrairement à nous, les oiseaux n’ont pas de cordes vocales, mais ils ont bel et bien un larynx ainsi qu’un drôle d’organe appelé : la syrinx. Cette dernière se divise en deux tubes et permet aux oiseaux de… produire deux sons différents au même moment ! Grâce à cette particularité (et quelques autres petites astuces), les perroquets parviennent à réaliser des sons incroyables et notamment des vocalises proches des voix humaines !