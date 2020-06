Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition (Nintendo Switch) – Le test

Sorti initialement en 2008, puis en 2011 en France, Edna & Harvey s’évadent est un point & click développé par Daedalic Entertainment. Vous incarnez Edna, une jeune femme qui ignore tout des raisons pour lesquelles elle se retrouve enfermée dans la cellule d’un hôpital psychiatrique. Le joueur va devoir l’aider à s’échapper de cet asile de fous, et ce n’est pas Harvey qui vous dira le contraire ! Au fait, Harvey est un lapin en peluche qui parle …

« Joyeux non-anniversaire ! »

Daedalic Entertainment a vu les choses en grand pour cette ressortie anniversaire : Une interface remaniée et repensée pour permettre une expérience idéale sur consoles et des graphismes totalement redessinés. Le style visuel de ce jeu avait fait mouche à l’époque, avec des traits crayonnés simplistes donnant l’impression d’être devant un dessin animé. Cette sensation est renforcée via la refonte du jeu, et donne une véritable identité à l’ensemble.

Le premier degré de la folie est de s’imaginer qu’on est sage.

Comme tout bon point & click qui se respecte, il faudra prendre des objets, les associer, revenir souvent en arrière et discuter avec des PNJ, mais le côté novateur vient de l’utilisation que l’on peut par moment faire d’Harvey.

En effet, le doudou lapin permet à Edna de se remémorer certains pans de son passé, ce qui lui permettra ainsi de se souvenir de ce qu’elle savait faire avant son internement. Cette façon de faire acquérir de nouvelles capacités au personnage est absolument géniale, car elle s’inscrit parfaitement dans l’histoire et l’étoffe au fur et à mesure du jeu.

La maniabilité a été totalement repensée par rapport au jeu sorti initialement en 2008. Tout se gère à partir d’une simple touche, et les actions proposées sont ainsi très intuitives.

Point de bonnes fêtes sans folies.

Les énormes points forts du jeu sont son univers et son humour omniprésent. Les répliques sont cinglantes, bien placées et le tout est englobé d’une bonne dose de loufoquerie. Et le travail fait sur ce jeu est exemplaire, car les voix enregistrées sont parfaites et le nombre de répliques est conséquent. Il est donc très peu probable de tomber deux fois sur la même phrase au cours de la partie. Les voix sont en anglais, mais le jeu est intégralement sous-titré en français et on ne peut qu’apprécier la qualité de la traduction.

Cet univers décalé est complété par une galerie de personnages riche en couleurs et en troubles psychiatriques divers (les pseudo jumeaux-siamois sont irrésistibles!) ainsi que par une grande diversité des décors et une carte assez vaste pour ce style de jeu.

La bande son est quand à elle de qualité et sublime parfaitement les moments que le joueur sera amené à traverser au cours de la vingtaine d’heures de jeu que propose Daedalic Entertainment en compagnie d’Edna et de son adorable peluche qui parle.