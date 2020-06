Just For Games distribuera Samurai Shodown – NeoGeo Collection, édité par Pix’n Love Games !

Saint-Ouen, Houdan, France, 18 juin 2020 : Just For Games est heureux de vous dévoiler son nouveau partenariat de distribution avec l’éditeur français Pix’n Love Games. Pour cette première collaboration, Just For Games sera ainsi en charge de la distribution Européenne de Samurai Shodown – NeoGeo Collection, édité en version physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4 par Pix’n Love Games.

Samurai Shodown – NeoGeo Collection sera disponible en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dès le 31 août 2020. La version physique sera distribuée en Europe par Just For Games.

“Just for Games et Pix’n Love sont animés par la même passion autour du jeu vidéo. Nous sommes heureux de pouvoir œuvrer à leur côté pour la distribution de Samurai Shodown – NeoGeo Collection, dont les fans sont particulièrement nombreux en Europe. ” Marc Pétronille – CEO Pix’n Love Games

“Nous sommes ravis de pouvoir travailler avec un éditeur français tel que Pix’n Love Games. Samurai Shodown est une licence forte qui va parler à tous les joueurs et collectionneurs amateurs de versions physique et nous sommes ravis de pouvoir bientôt vous les proposer au travers de cette NeoGeo Collection. Nous espérons pouvoir communiquer sur de nouvelles sorties très prochainement.” Philippe Cohen – CEO Just For Games

Aiguisez votre lame !

Depuis sa sortie en 1993, Samurai Shodown s’est imposé comme LA référence ultime des jeux de combat à l’épée. Véritable institution, la série SNK a acquis une solide réputation grâce à son atmosphère atypique et ses mécaniques de jeu uniques.

Hommage à cette saga légendaire, Samurai Shodown NeoGeo Collection rassemble les 6 premiers épisodes sortis sur NeoGeo, ainsi qu’un épisode inédit !

Pour la première fois, SNK rend publique l’existence de Samurai Shodown V Perfect, une version complètement finalisée pour NeoGeo, mais qui n’a jamais été publiée à l’époque. Entièrement jouable, elle est exclusive à la Samurai Shodown NeoGeo Collection et propose des modes de match en ligne, tout comme les 6 autres titres présentés !

Les fans de Samurai Shodown seront également heureux de prolonger leur expérience avec le mode Museum avec plus de 2000 documents de conception ou en écoutant l’une des 200 pistes du lecteur de musique.

Caractéristiques de Samurai Shodown NeoGeo Collection :