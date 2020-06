NCSoft signe un accord avec Koch Media pour la distribution européenne de Fuser !

FUSER™, la prochaine évolution des jeux musicaux interactifs, sortira cet automne en version physique sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, suite à l’accord de distribution signé entre NCSOFT et Koch Media. Développé par Harmonix, les créateurs derrière Rock Band™ et Dance Central™, FUSER donne aux joueurs le contrôle de la musique, leur permettant ainsi de fusionner des éléments musicaux en provenance des plus grands artistes mondiaux.

FUSER est un jeu musical immersif où vous êtes invité à créer vos propres musiques, et qui ne nécessite pas de périphérique additionnel pour jouer. Incarnez un DJ et jouez, créez et customisez vos mixes lors d’un festival musical virtuel.

« FUSER est un jeu qui célèbre les différents aspects de la musique et des festivals musicaux » a déclaré Randall Price, vice-président senior de la distribution chez NCSOFT. « NCSOFT a pour volonté d’étendre la sortie de ce titre à toutes les plateformes, ainsi c’est la raison pour laquelle nous avons tout naturellement pensé à Koch Media et son expertise. »

Le PDG de Koch Media GmbH, Dr. Klemens Kundratitz a ajouté : « NCSOFT jouit d’une expérience dans le domaine des jeux en ligne sur PC. Cela a été un privilège pour nous de travailler à leurs côtés sur la franchise Guild Wars depuis plusieurs années. C’est un honneur aujourd’hui de renouveler notre partenariat avec eux. Chez Koch Media, nous sommes émerveillés par le potentiel de FUSER, et nous sommes impatients de contribuer à la sortie du jeu sur le marché. »