1971 Project Helios (Nintendo Switch) – Le test

À travers l’épais brouillard, la neige et le vent glacial, un camion fait son chemin sur la terre gelée. Emile et Hanna traquent le convoi tels des chasseurs alpins. Des ennemis se dresseront sur leur route mais une fois devant le camion, la cargaison est vide. Que s’est-il passé ? Mince, ce camion appartient à Butch ! Il ne va pas aimer la mort de ses hommes. Emile et Hanna n’auraient peut-être pas dû accepter cette mission …

Lorsque Emile et Hanna rentrent à leur camp, Butch est là, avec leur famille en otage. Il leur apprend que la cargaison est en fait une personne : Margaret Blythe. Elle a disparu. Il ne relâchera pas ses otages tant que Emile et Hanna ne l’auront pas retrouvée.

Winter has come

1971. La terre est gelée. Entièrement gelée. Dans ce monde apocalyptique, l’humanité tente vainement de survivre. Heureusement, le Fulgor, une étrange substance provenant de météorites, permet aux êtres humains de se réchauffer et de rester en vie. Margaret Blythe l’a bien compris. Elle travaille sur le projet Helios depuis un moment maintenant. Ses recherches sur le Fulgor pourraient sauver l’humanité tout entière. Emile, Hanna, Wilhelm et son équipe, ont un objectif commun : la retrouver. Cette équipe de 8 personnes pourra notamment s’appuyer sur deux personnes possédant des dons, appelés sensitifs. Oui, dans ce monde dénué d’espoir, il existe des êtres capables de choses extraordinaires.

Garder son sang-froid pour survivre

1971 Project Helios est un jeu tactique au tour par tour. Votre équipe comprendra jusqu’à 4 personnes possédant chacune des capacités différentes. Il vous faudra choisir judicieusement les actions effectuées par vos personnages sous peine d’être puni sévèrement. Pour cela, vous devrez gérer les deux points d’action dont dispose chacun de vos protagonistes. Se déplacer, Attaquer, effectuer une action spéciale, faites les bons choix pour garder tout le monde en vie. Car un combat se termine dès qu’un personnage meurt! Heureusement, la vie de vos combattants est de nouveau remplie entre chaque combat. Cela permet de se concentrer sur l’affrontement du moment sans penser à économiser un combattant pour la suite de l’aventure.

Afin de protéger votre équipe, il vous faudra jouer avec l’environnement en guise de protection. Certains éléments vous protégeront à moitié, d’autres entièrement. Et, caché derrière une caisse, bien à l’abri, vous pourrez peut-être atteindre un ennemi avec votre arme à feu, ou votre couteau.

Certains personnages attaqueront uniquement au corps à corps. Ceux-ci bénéficient d’une résistance accrue aux attaques. En fonction de votre façon de jouer, il faudra donc sélectionner les bons éléments de votre équipe avec qui partir sur les traces de Margaret Blythe.

Exploration et améliorations en demi-teinte

Quand vous ne combattez pas, vous explorez les alentours à la recherche d’équipement et de documents qui révèlent quelques morceaux de l’histoire. Malheureusement, ceux-ci sont difficilement identifiables et il faudra fouiller les moindres recoins pour les trouver. Si vous avez de la chance, vous trouverez une lunette de fusil ou une caisse de Fulgor qui vous seront utiles pour combattre. De la chance, oui il en faudra car ici, pas de carte pour vous repérer dans votre environnement parfois synonyme de labyrinthe. De plus, pour trouver les objets, il vous faudra avoir l’œil et avoir votre personnage pile dessus sinon vous passerez à côté. Et c’est bien dommage car parmi ces objets, il y a des documents qui nous permettent d’en apprendre plus sur le monde dans lequel on évolue.

Mais si vous parvenez à trouver de l’équipement, vous pourrez améliorer les capacités de vos combattants. En fonction de vos trouvailles, vous pourrez augmenter vos dégâts, la portée de votre tir ou améliorer une capacité spéciale. Il vous sera aussi possible d’activer une capacité spéciale, sachant que vous n’avez que 4 actions possibles. Le déplacement et l’attaque principale étant obligatoires, il vous restera 2 capacités sélectionnables. Certains personnages auront des dégâts de zone, d’autres du soin, un déplacement amélioré ou une capacité spéciale. Ces possibilités sont certes les bienvenues mais toutefois limitées, bien qu’elles aient un réel impact sur vos chances de réussite.

Pendant les combats, le Fulgor sera un précieux allié car il vous permettra de réanimer un allié, l’empêcher de mourir de froid ou de réduire le temps de chargement d’une capacité. Les capacités spéciales ont souvent des temps de chargement importants. Il faudra donc les utiliser au bon moment ou faire appel au Fulgor si vous ne pouvez pas attendre d’en faire usage. Mais attention, le Fulgor est une ressource limitée qu’il faudra utiliser avec parcimonie.

L’ambiance du jeu est assez inégale. Pendant l’exploration, la musique est très peu présente mais lorsque survient un conflit, une forte musique électro arrive. Cela dénote un peu avec la musique mystérieuse à laquelle on a droit la plupart du temps.

Une expérience parfois frustrante

Le jeu démarre avec un bon tutoriel qui explique pas à pas le fonctionnement du jeu.

Cependant, nous avons rencontré quelques bugs qui arrivent à gâcher un peu l’expérience, manette en main. Parfois, il arrive qu’un personnage reste bloqué dans une pièce, sans pouvoir suivre le reste de l’équipe. Pour poursuivre le jeu, il faudra soit relancer le jeu, soit relancer le prochain combat pour qu’il puisse y participer. De plus, lors des combats, il est parfois impossible de traverser une case avec le curseur ou alors ce même curseur est tout bonnement bloqué.

Pour ajouter à cela, on a parfois droit à un gros plantage du jeu qui nous fait revenir sur l’écran d’accueil de la console. Heureusement qu’il y a la sauvegarde automatique entre chaque combat sinon, il serait facile d’abandonner l’aventure tellement la frustration nous gagne.

Enfin, pour ajouter à cette frustration, le jeu est très peu lisible, surtout en mode portable. Les noms des personnages ainsi que leurs points de vie sont difficiles à voir sans de bons verres de corrections et une bonne loupe. Par conséquent, nous vous recommandons très fortement à délaisser le mode portable et profiter du jeu sur un écran de télévision.

Ce sont de petits bugs qui, espérons, seront corrigés rapidement, mais qui sont frustrants surtout pour un jeu au prix de 40€.