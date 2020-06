Retour sur Pokémon Épée et Bouclier : Pass d’extension 1

Disponible depuis novembre dernier, Pokémon Épée et Bouclier a globalement été plutôt bien adopté par ses fans et les nouveaux joueurs. Les évènements de Dynamax et de Raid restent nombreux et les joueurs restent actifs. En suivant l’actualité, vous savez que Game Freak compte relancer une nouvelle dynamique autour de ces deux jeux avec un Pass Extension divisé en 2 parties dont le premier sort pour ce début d’été. On a traversé les nouvelles Terres sauvages de cette première partie, l’occasion de vous présenter cela rapidement ci-dessous.

Enfilez votre armure et continuez votre aventure Pokémon !

Une fois la mise à jour effectuée, vous recevrez différentes notes et un ticket vous permettant d’attraper un train pour vous rendre sur la fameuse Isolarmure, ce nouveau territoire isolé de la région de Galar. Isolarmure est un lieu initiatique important avec un certain dojo que fréquentent nombre de dresseurs souhaitant acquérir une grande expérience de combat, mais également ceux nourrissant l’ambition de devenir un champion d’arène. C’est notamment le cas de votre nouveau rival spécialisé en créatures de type poison ou psy, de cette première extension, respectivement Sophora ou Saturnin, dépendamment de votre version.

Le mini-scénario de quelques dizaines de minutes vous proposera d’évoluer sur quelques épreuves du dojo participant à développer très brièvement l’histoire de ce rival, puis amener à l’introduction du fameux nouveau Pokémon Wushours. La suite entoure le développement de ce Pokémon et le vieux maître de Dojo Mustar. Quelques minutes d’histoire si vous décidez simplement de jouer en pensant jouer un scénario consistant et avec une équipe de haut niveau, ce qui est souvent le cas en ayant terminé le jeu de base. L’intérêt de cette première partie de l’extension ne sera pas forcément en terme de récit.

L’intérêt est surtout l’exploration de cette nouvelle Terre Sauvage peuplée d’une bonne centaine de “nouveaux Pokémon” gambadant sur cette zone relativement grande. Nouveaux par rapport au Pokédex de Galar, mais pour la plupart anciens pour les fans de la première heure. À quelques formes régionales et Dyna/Giga-max près. Techniquement, n’attendez pas de grosses différences avec l’expérience de Terre Sauvage vécue dans le jeu de base. Si ce n’est que les quelques décors d’Isolarmure sont plus variés que ceux des Terres Sauvages de base. On a du coup l’impression d’explorer un genre de “vaste plaine”.

Quelques thèmes sonores inédits accompagnent bien cette petite escapade sur l’ile. Quelques quêtes annexes plus ou moins passionnantes pour gonfler la durée de vie et vous amener à explorer totalement cette Isolarmure si le récit ne vous a pas motivé à le faire. Puis des fonctionnalités et des objets inédits ou non à débloquer si le cœur vous en dit. Enfin, pourquoi ne pas inviter quelques amis sur quelques nouveaux Raids, impliquant même quelques Pokémon fabuleux comme Zeraora ?

Conclusion

Cette première partie de l’Expansion Pass servira vraisemblablement plus d’apéritif à la seconde partie. Si vous êtes vraiment en manque de Pokémon, que vous désirez vraiment replonger maintenant dans cet univers et capturer toujours plus de créatures en visitant une nouvelle zone de jeu, alors foncez ! Toutefois, il semblerait que ce qui aura constitué la plus grosse hype durant les diverses présentations de cet Expansion Pass ne soit pas disponible sur cette première partie. Le plus gros est certainement à venir plus tard cette année. On profite juste de cette visite touristique sur Isolarmure pour remplir le Pokédex des bestioles disponibles sur l’île puis on commence à s’organiser avec nos amis et à préparer notre stock de pokéballs pour la seconde partie.