Top des ventes de la semaine au Japon: The Last of Us II “sauve” la Ps4

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 15 au 21 juin 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

The Last of Us : Part II oblige, Animal Crossing laisse la première place pour le lancement de la dernière grosse exclusivité de la Ps4. Mais quand on voit les chiffres, on ne sait pas si Animal Crossing: New Horizons ne reprendra pas déjà semaine prochaine le trône. Les autres sorties de la semaines, Harukanaru Toki no Naka de 7 et Namcot Collection sur Nintendo Switch sont anecdotiques. Harukanaru Toki no Naka da 7 fait des débuts satisfaisants avec 14 062 ventes. En comparaison, le précédant s’est vendue à environ 13 000 au lancement, sur PSP et PlayStation Vita (combinés). Ces ventes sont loin d’être à la hauteur de l’époque de la série des PlayStation 2, avec la meilleure sortie vendue à plus de 80 000. La collection Namcot est également bien partie avec 9 532 unités vendues. Malheureusement, les ventes devraient chuter la semaine prochaine, car les collections de jeux rétro ne sont pas connues pour se vendre sur de longues périodes. Semaine prochaine, Animal Crossing: New Horizons sera le premier jeu à franchir les 5 millions de ventes physiques, et c’est loin d’être fini.

01./00. [PS4] The Last of Us Part II # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.06.19} (¥6.900) – 178.696 / NEW

02./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 73.680 / 4.934.168 (-5%)

03./02. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 32.673 / 144.297 (-31%)

04./03. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 32.663 / 1.038.732 (+63%)

05./00. [NSW] Harukanaru Toki no Naka de 7 # <ADV> (Koei Tecmo) {2020.06.18} (¥7.800) – 14.062 / NEW

06./00. [NSW] Namcot Collection <Pac-Man \ Galaga \ The Tower of Druaga \ Battle City \ Star Luster \ Family Jockey \ Youkai Douchuuki \ Dragon Spirit \ Mendel Palace \ Splatterhouse: Wanpaku Graffiti \ Wagyan Land> <ETC> (Bandai Namco Games) {2020.06.18} (¥2.400) – 9.532 / NEW

07./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.251 / 2.995.705 (-5%)

08./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 9.195 / 3.630.263 (+36%)

09./05. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.886 / 3.463.228 (-9%)

10./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.137 / 3.731.453 (-7%)

La grosse surprise, quoi que, c’est que la sortie de The Last of Us Part II ne boost pas du tout la console, alors que la Nintendo Switch augmente de 30% sans aucune sortie majeure. Mais un retour de stock à suffit à faire grimper les ventes. Mais malgré cette augmentation, il est toujours impossible de trouver la console chez les revendeurs; il faut passer par une de leurs loteries pour pouvoir en acheter une. Heureusement, la hausse de cette semaine pourrait indiquer que la situation des stocks s’améliore enfin, mais il est encore trop tôt pour le dire.

L’écart entre les ventes de 2020 et 2019 ne cesse de se creuser : la console ne s’est vendue qu’à 29 058 unités au cours de la même semaine l’année dernière, et les ventes de LTD n’ont atteint que 1 424 696 unités. En comparaison, le Nintendo Switch s’est déjà vendu à 2 573 083 unités rien qu’en 2020, en date de cette semaine. La prochaine étape pour la console est pour la semaine prochaine : 14 millions d’unités.